Brian May, guitarrista de Queen, contrae coronavirus e implora que las personas se vacunen

El británico Brian May, guitarrista de la banda Queen, compartió en sus redes sociales que se contagió de coronavirus y está transitando la enfermedad junto a sus seguidores de Instagram, con publicaciones sobre su evolución.

"El día impactante finalmente llegó para mí. La temida línea roja doble", escribió el músico de 74 años, junto a fotos de su prueba de Covid-19.



El artista contó que pasó días "horribles" y detalló cómo cree que se contagió, en una de las pocas reuniones a las que asistió desde la llegada de la pandemia.

"Mi mujer, Anita, y yo habíamos tenido muchísimo cuidado y no habíamos ido a ninguna parte. Habíamos sido como ermitaños durante los últimos -¿cuánto?- 20 meses o así. Y después, el pasado sábado, decidimos ir a una comida de cumpleaños. Y pensamos: 'Esta es la última reunión social a la que vamos a ir, porque tampoco vamos a asistir a muchas de todas formas'. Nos arriesgamos. Todo el mundo tenía tres dosis. Todo el mundo iba con una de esas cosas que te dicen que eres negativo por la mañana, un test de antígenos. Parecía que era una situación segura. Teníamos las pruebas negativas y tres vacunas, ¿qué podía salir mal?", empezó.



"Pensábamos que estábamos en una burbuja segura, así que no llevamos barbijo. No lo hicimos, y creo que eso hay que contarlo. Quizás si hubiera sido una reunión en la que todo el mundo se sentara un poco apartado, quizás no lo habríamos agarrado, pero la nueva variante parece increíblemente contagiosa. Ni siquiera tengo claro que eso fuera seguro, porque esto se está propagando a un ritmo muy alarmante", agregó.



En los días posteriores relató que tuvo "la peor gripe que puedas imaginar" y "dos días horribles", pero también cree que la vacuna evitó que empeore.



"No puedo enfatizarlo lo suficiente: esta no es la respuesta que mi cuerpo habría dado por sí solo. Está dando esta respuesta porque he tenido tres dosis de Pfizer", dijo.



"Y te ruego, y te imploro, que vayas y te pinchen si aún no lo has hecho. Porque necesitas esa ayuda", añadió.



En las últimas horas contó que en su noveno día sigue con síntomas y reflexionó sobre la rápida propagación de la variante Ómicron.

"Predigo que el tiempo nos dirá que esta variante realmente tiene dientes mucho menos mortales que su abuelo. ¿Por qué? Parece (y esta no es mi idea) que Ómicron es muy bueno para procrear rápidamente en la garganta y los senos nasales, pero por alguna razón desconocida, no tiene tanto éxito en invadir nuestros pulmones. Por lo tanto, se propaga rápidamente de persona a persona a través de nuestra tos, pero no amenaza nuestras vidas al dejar de respirar. Si esto es cierto, esta es una verdadera causa de optimismo a largo plazo", dice parte de su última actualización.

