Britney Spears guarda silencio sobre la salud de su padre en su regreso a Los Ángeles

En un reciente giro de los acontecimientos, Jamie Spears, padre de la icónica cantante Britney Spears , ha pasado varias semanas lidiando con una grave infección bacteriana que lo llevó a someterse a una cirugía. La información fue confirmada por medios de entretenimiento de renombre, como People y Page Six.

Mientras tanto, Britney Spears ha mantenido un perfil público relativamente bajo, disfrutando recientemente de unas vacaciones con amigos en una isla paradisíaca. Su regreso a Los Ángeles ha estado marcado por la ausencia de comentarios sobre la salud de su padre y el desarrollo de su propia narrativa en su próximo libro de memorias, "The Woman in Me", que se espera llegue a las librerías el 24 de octubre.