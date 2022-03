Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud

Escucha esta nota aquí

El héroe de acción Bruce Willis, de 67 años, anunció su retiro de la actuación luego de ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje, anunció su familia en las redes sociales.

"En consecuencia, y con mucha consideración Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él", dice una publicación en Instagram firmada por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore.

"Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor", agrega el texto.



De acuerdo a portales médicos, la afasia es causada por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje y es más común en adultos que sufrieron un derrame. Otras causas pueden ser tumores cerebrales, infecciones, lesiones y demencia.



La estrella de Hollywood, que debutó en el cine en 1980, ha participado en más de 60 películas, muchas de las cuales fueron éxitos de taquilla, como Pulp Fiction, Sin City, Armageddon y El Sexto Sentido, entre otras.





Entre múltiples premios, el actor ganó dos Emmy, un Globo de Oro y cuatro Saturn.



Willis se mantuvo activo hasta 2021, con Midnight in the Switchgrass y Out of death como sus últimos trabajos.

La publicación compartida en la cuenta de Demi Moore pasó las 78 mil reacciones en una hora, y es que el galán deja un gran vacío en la pantalla grande.