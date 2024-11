Celebran mes del Hip-Hop con conciertos en La Paz y en Santa Cruz

El rapero y p roductor Oddisee, uno de los mejores artistas emergentes de Hip-Hop según The Washington Post, llega a Bolivia con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos con el propósito de fomentar la cohesión social a través de expresiones de la cultura, con particular énfasis en comunidades juveniles que atraviesan períodos críticos para el desarrollo del carácter y la elección de valores fundamentales.

Oddisee es un rapero y productor estadounidense basado en Washington D.C con raíces sudanesas. Lleva más de una década activo en la escena Hip-Hop estadounidense y seis discos de larga duración que lo han impulsado al reconocimiento internacional y a ser parte del programa “Remixing the Art of social change: A Hip Hop approach” promovido por The John F. Kennedy Center for the Performing Arts.