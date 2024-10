Cineasta francés Jacques Audiard afirma que ‘Emilia Pérez’ nace de lo que México inspira

"Sin embargo, yo dije: ‘A mí no se me va a olvidar, yo no olvido’”, aseguró el cineasta desde la capital del estado occidental de Michoacán.

Gascón se siente “muy mexicana"

“Creo que el pueblo mexicano tiene cosas maravillosas, nunca me he encontrado con ningún narco, todas las personas que me he encontrado eran buenas, trabajadoras, que querían salir adelante con sus familias”, puntualizó Gascón, la primera mujer trans ganadora a mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes.