Cómo son los caminos de la poesía en tiempos de virtualidad

La poeta Paura Rodríguez recuerda que empezó a escribir en los años 90 y para informarse de las novedades literarias esperaba con ansias la llegada de Presencia Literaria a Camargo, su ciudad natal. El suplemento cultural del desaparecido diario paceño llegaba con una semana de retraso. En la actualidad, casi a cada minuto, le llega a su celular información de escritores y de poesía. Son tiempos de inmediatez informativa y un género literario de siglos como la poesía ha visto una inesperada multiplicación de su difusión.



Acerca de cómo perciben estos cambios, es que le consultamos a algunos de los poetas que participarán desde hoy y hasta el viernes 31 de marzo en la novena versión de la Semana Internacional de la Poesía en Santa Cruz de la Sierra.



En su novena versión, el encuentro literario dirigido y creado por Rodríguez marca el retorno a la modalidad presencial y reunirá a 25 poetas de Argentina, Colombia, Honduras, Perú y Bolivia, los que compartirán sus textos con el público cruceño y dialogarán sobre la difusión de la poesía.



Valeria Sandi participará hoy, a las 19:00 en la Alianza Francesa, en la Lectura de poetas mujeres de la generación 1990. La poeta cruceña cree que, como todo nuevo recurso, tiene sus cosas positivas y negativas. “Desde la difusión creo que ha sido importante, porque se han abierto muchos blogs, páginas especializadas en poesía que permiten leer a nuevos autores y llegar a nuevos lectores. Gana la poesía porque rompe fronteras y nos da la posibilidad de tener estas herramientas y tener un mayor alcance”.



Sin embargo, cuestiona que la cantidad de poesía que circula en las redes carece de profundidad y reflexión. “Todo poema debe tener siempre una profunda reflexión del tema que se trate. He leído 10 autores que hablan de las redes sociales o del impacto de la computadora incorporados a su poética, pero son muy débiles, porque no hay una reflexión de por medio. Yo no lo considero poesía”, dice Sandi.



Para el poeta peruano Renato Sandoval, que este viernes será uno de los expositores del coloquio Alrededor de la difusión de la poesía, en la Fundación Patiño, la virtualidad fue fundamental durante la pandemia de covid-19, porque en la soledad y aislamiento que se vivió, ayudó a que los poetas puedan difundir sus obras y los festivales internacionales utilizaron las redes sociales para mantenerse vigente. Sin embargo, Sandoval es un convencido de que la virtualidad nunca superará al contacto directo que se produce en festivales como la Semana Internacional de la Poesía. “En la virtualidad era ponerse solo frente a una cámara. Me sentía desubicado e incómodo. Celebro que en este festival se haya vuelto a la presencialidad”, afirma el poeta peruano.