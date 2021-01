Confusa y errada, así califican a la imagen institucional del Gobierno

Escucha esta nota aquí

La nueva imagen institucional del Gobierno de Luis Arce Catacora ha generado discusiones en las redes sociales acerca del mensaje que se pretende emitir a través del mismo y de los símbolos que utiliza. Según sus creadores, la imagen reivindica la lucha por la democracia y la diversidad cultural. Está construida con 24 texturas, colores y símbolos representativos de las regiones del altiplano, los valles, la Amazonia y el Chaco.

El diseñador gráfico Érick Arnez advierte que los colores principales que representan a Bolivia no están en ningún lugar. “El logo no tiene ‘branding’ boliviano. No representa en nada el ADN de Bolivia”, asegura Arnez.





De igual manera, el catedrático de Comunicación Max Tórrez califica de confusa la imagen institucional y a sus autores de “faltos de creatividad porque no cumplen reglas elementales del diseño de logotipos o isotipos”.



“Llama la atención la acumulación de símbolos de un país pluricultural que, en términos de lenguaje de la imagen, no es otra cosa que una sobrecarga de gráficos, lo que dificulta su decodificación. El logotipo que se explica por parte del emisor no cumple el requisito indispensable de comunicación simple”, menciona Tórrez.



Para la artista visual Roxana Hartmann, el concepto de la imagen parte de una idea errada. “No contempla las mínimas cualidades de un logotipo: simplicidad, escalabilidad, pregnancia. Es una gestión absurda gastar tiempo y recursos para implementar una identidad que solo representa una postura egocentrista”, añade.





Finalmente, el publicista y constructor de marcas Sergio Eguino comenta: “Nos enfrentamos con un logo que sigue batallando con el paradigma de la división y el andinismo recursivo expresado por medio de figuritas, colores, formas cruces y caretas ancestrales rebuscadas, que hicieron una oda a la complicación técnica de aplicación y terminaron de sepultar todas las reglas y el principal postulado de la comunicación visual: ‘Mientras más simple mejor’”.