Cuatro artistas vuelven a darle humor a nuestras noches

Escucha esta nota aquí

Este miércoles compartimos una gran novedad. El Show de Mier se trasladó de casa y vuelve con ‘Esta Noche te Vacuno’.

La nueva pieza humorística de los Mier se estrena este viernes 23 con la presencia femenina reforzada con dos valores del mundo de la comedia. Patricia Roca, que hace un par de años empezó haciendo ‘Casi perfecto’ con su cónyuge Pablo Fernández y luego la comedia francesa Toc Toc, ambas bajo la dirección de Sergio Mier, y Comadrejas con Adolfo Mier Rivas.

Ahora se integra al primer plantel, estrenando no solo un espectáculo sino las instalaciones de dicho elenco, en la planta baja del Hotel Toborochi.

Desde el Taller del Oso

La otra nueva de la temporada es la cantante Laura Camacho que junto al grupo Camarata del Oriente es la que le pondrá música variada a un show integrado.

Laura, está adherida al teatro desde hace 15 años, cuando empezó con el Taller del Oso, pasando clases para completar su formación artística y que la hace hoy, una cantante de prestigio.

Carolina Bessolo, flamante madre de María Esther es la otra protagonista. Ha estado junto al elenco en toda la pandemia adherida al grupo haciendo streaming, ‘Delivery del humor’, en una tarde creativa que salió durante 15 semanas. Está con Adolfo desde el año 2002 y proyectada con propia firma en temas de composición e interpretación musical. Además, baila y escribe. Su talento y dedicación aportan al nuevo espectáculo.

Paula Ibáñez, es madre soltera criando a dos niñas e integrada a las tablas desde sus diez años. Es la otra humorista que está en permanente creatividad de personajes y, sin lugar a duda, una incorregible feminista apuntando sus dardos humorísticos siempre al sexo masculino.

Nos falta Sibele Ortiz entre nuestras conocidas, porque ella estará ausente esta temporada, organizando lo que ha soñado hace mucho tiempo, llegar al altar muy pronto.

Como un cuento mitológico

Así describe el director Adolfo Mier Rivas, el cuento de nuestras heroínas de la semana, que no son helenas ni griegas. Son de nuestro pueblo, viven en nuestros barrios. Madres de familia, huérfanas de su gran amor que se llevó las sombras por un túnel de incertidumbres. Ellas no solo vivían bajo rutilantes candilejas, sino que también brillaron bajo ellas. Eran estrellas y, de un momento a otro, solo fueron sombras proyectadas en su propia oscuridad. Confinadas lejos de sus escenarios, en una larga noche que duró más de un año, en realidad ¡ya estamos sumando 394 días!

Ausentes de su lira de inspiración, no tenían nuevas canciones que entonar, ni nuevas escenas que interpretar. Sobrevivieron como Penélope porque cuando cada día se convertía en noche, volvían a tejer lo tejido, volviendo a cantar lo cantado y volviendo a reír con lo creado. Tejían en cada jornada, pero no hilando lanas, sino sueños, proyectos, escenas, personajes. No dejaron, por oficio, de reunirse para reírse de la vida, tratando de hacer reír a los demás, porque la risa no es una válvula de escape, es el remedio que cura el alma todos los días.

Pero, como no siempre dicen las historias, ‘este cuento ha comenzado’. Ha vuelto lentamente a resetearse para hacer del mágico del teatro una realidad que vuelve a encender las luces del humor, como es el caso del Show de Mier.

Las artistas Carolina, Paula, Laura y Patricia vuelven a decirse sí a la vida. Son estas mujeres nuestras que, unidas, han estado trabajando en duros y difíciles ensayos para devolverle a la noche cruceña, la alternativa risueña de volver a gozar y a reír con el divino pasatiempo que es el arte de la comedia.

La nueva. Laura Camacho debuta como cantante en un show integrado