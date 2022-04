David Santalla atraviesa un crítico estado de salud y necesita con urgencia ingresar a terapia intensiva

Escucha esta nota aquí

El actor David Santalla se encuentra nuevamente delicado de salud, esto como consecuencia de las quimioterapias que recibe para su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda que le diagnosticaron en 2019.

Problemas cardiacos, pulmonares, e intestinales mandaron al actor hace 10 días a la sala común del Hospital de Clínicas de La Paz, sin embargo, según su esposa, Sandra Saavedra, él debería estar recibiendo atención médica en terapia intensiva.

Saavedra hizo todo lo que está al alcance de sus manos para conseguir un espacio en alguna unidad de terapia intensiva en La Paz, pero sus esfuerzos no fueron suficientes, por lo cual pidió la colaboración de las autoridades nacionales, de las cuales hasta la fecha no ha tenido respuesta.

“David es un patrimonio cultural y aún está vivo. Necesito que hagan algo por meterlo a terapia intensiva, se está complicando su salud y no hacen nada”, dijo con desesperación y la voz entrecortada.

Pese a su complicado cuadro clínico, indicó que David se encuentra con buenos ánimos y esperanzado de salir nuevamente del hospital.

“Como tiene adormecida la lengua y está bajo efecto de sedantes, no puede hablar muy bien, pero está consciente y las dos veces que he podido entrar a verlo me dijo que quiere seguir viviendo”, contó al borde de las lágrimas.

Los costosos medicamentos que se le aplican preocupan a Saavedra, que ya no sabe cómo conseguir el dinero para comprarlos. Gasta alrededor de Bs 4.000 diarios en antibióticos, albúminas, proteínas, aminoácidos y transfusiones de sangre.

Por eso su esposa reitera el pedido de colaboración a las autoridades de Gobierno, ya que Santalla es altamente valorado y reconocido por la sociedad boliviana y sostiene que no merece estar en las condiciones en las que se encuentra.

“No pueden tratarlo así como si fuera un perro, él tiene derecho a seguir viviendo y merece que las autoridades hagan algo por él, ya que es un patrimonio viviente de la cultura de nuestro país”, remarcó.

A su vez, agradeció el cariño de la gente que constantemente la llama y le brinda su apoyo, pero recalcó que no está pidiendo ayuda económica de la sociedad, sino del Estado, que "no solo debería estar presente en los buenos momentos presumiendo al talento nacional, también deberían actuar en situaciones de gravedad como esta".

“Yo voy a estar con mi esposo siempre, como le he prometido a él, a Dios y a mí misma, solo necesito la ayuda de las autoridades para conseguir una terapia intensiva lo antes posible y que me colaboren con sus medicamentos”, agregó.