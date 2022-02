David Santalla: “No he quedado inútil; los años pasan y yo no me rindo”

Escucha esta nota aquí

Mi Socio 2.0 por fin vio su reestreno esta semana. Después de estar unos cuantos días en cartelera antes de la pandemia, los seguidores de don Vito y Brillo nuevamente podrán disfrutar de sus ocurrencias. Desde que se empezó a filmar hasta estos días muchas cosas pasaron, una de ellas fue que el protagonista, David Santalla, enfermó de cáncer y estuvo lidiando con él todo este tiempo. Ya en recuperación, le dijo a EL DEBER que quiere seguir con el cine y el teatro, sus grandes pasiones. También habla de esta película y de lo que significa para él.

- ¿Cómo se encuentra David Santalla en la actualidad, física y emocionalmente?

Físicamente un pequeño problema de salud. Emocionalmente más tranquilo que antes, pero con más inquietud de seguir escribiendo obras.

- ¿Cuál fue su diagnóstico de salud inicial y cuáles son los términos correctos del estado actual?

Inicialmente y erróneamente se me diagnosticó linfoma no Hodgkin, el diagnóstico actual fue leucemia, contra lo cual recibí tratamiento en el Hospital de Clínicas, ya que en dos clínicas privadas me dieron un diagnóstico errado por lo cual iba a comenzar un tratamiento que ya no lo hubiese contado.

- ¿En una época tan complicada, decidió batallar frente a sus seguidores o al lado de ellos, por qué?

Al lado de ellos, me ayudaron con su oración; el apoyo fue incondicional por lo cual estoy muy agradecido.

- ¿Qué papel jugaron los bolivianos en su recuperación? ¿Se sintió acompañado y querido?

Reitero sus oraciones, nunca me sentí solo.

- A todos, esta época de pandemia nos dejó diferentes lecciones, ¿cuál fue la suya?

Que a pesar de las adversidades dependo de mi capacidad de seguir adelante contra todo pronóstico.

- ¿Cuáles son los propósitos de David para 2022?

Mis propósitos son continuar con la actividad artística, la renovación, seguir fomentando mi creatividad porque no he quedado inútil, y aceptar mi propia realidad. Los años pasan pero no me rindo.

- ¿Cómo se siente con el reestreno de Mi Socio 2.0?

Quería un mejor argumento, más protagonismo; aún no he llegado al final. Siempre hay una incógnita.

- ¿Qué significó Mi Socio en su carrera?

Consolidarme como un buen actor pero quiero llegar más allá, tengo aspiraciones, quiero seguir creciendo.

La película Mi Socio significó un triunfo más y descubrí mucho amor de la gente, eso me agrada.

- ¿Cómo fue el proceso de rodaje, con usted ya delicado de salud?

En principio no se me manifestaba nada, solo sentía cansancio pero de pronto fue de la noche a la mañana, me puse débil pero no me doblegué.

- ¿Cómo es trabajar con Paolo Agazzi?

No es un director dictador, acepta sugerencias, tiene cualidad muy humana, no es caprichoso.

- ¿Y cuáles son sus expectativas sobre la respuesta del público?

No sé si es por mi calidad de actor o porque me gané el aprecio de la gente, pero pienso que se quedarán con ganas de más presencia y acción de don Vito, Brillo y el camión en la película.

- ¿Qué transmite la película?

Transmite que el amor familiar es muy importante, que el hombre no debe ser siempre aventurero. La familia es muy importante y una forma de mostrar el paisaje y la calidad de riqueza natural que tenemos en Bolivia.

- ¿Cómo ve la etapa de explosión creativa que atraviesa la cinematografía boliviana?

Han surgido otras corrientes ideológicas y sociales de bastante crítica a la situación actual, nos hemos polarizado demasiado o tiene la palabra aún el que piensa mal, en conclusión la intolerancia de algunos crea conflictos en otros.

- ¿Considera que el apoyo del gobierno y de los encargados de fomentar la cultura acompaña este crecimiento?

Hay mucho desinterés, no abren los ojos, solo piensan en sus partidos políticos, existe mucho egoísmo y no hay apoyo, solo te apoyan cuando tu interesas políticamente. En cierto modo hay temor de manifestar sus propias ideas, se vuelven timoratos.





- ¿Volverá pronto al teatro?



Es lo que más deseo pero si los políticos siguen intolerantes me será difícil, pues ellos tienen miedo que los artistas piensen y hagan pensar al pueblo, muy en su interior quisieran ser dictadores. Aún existe prejuicio social.

- También leí que hay libros en puerta, ¿es así?

Sí, tengo muchos más pero la inversión es costosa y no tengo ayuda de las autoridades y leyes adecuadas. Todo mi material que tengo a la venta sale de mi bolsillo. Los proveedores no esperan.

- ¿Qué le dice al público que vive pendiente de usted?

No quiero defraudarlos, me esforzaré por siempre ser sincero, sin tapujos. Estoy muy agradecido por su apoyo y si puedo aportar algo más lo haré.

