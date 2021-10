¿De qué lado está? Bad Bunny reacciona a pleito entre Residente y J Balvin

Escucha esta nota aquí

El pleito entre J Balvin y Residente sigue dando de qué hablar, después de que ambos externaran de forma pública una serie de discordias. Ahora Bad Bunny reaccionó al asunto que pasa entre dos de sus pares, con los cuales tiene buenas relaciones personales en lo individual.

En entrevista para Alofokeradioshow, el 'Conejito malo' reaccionó al problema que hay entre dos de los músicos con los que ha colaborado musicalmente hablando, donde dijo que comprende lo que siente J Balvin al decir que había complot ante los Gammy Latino. "Ese pleito es delicado, no quise hablar mucho; pero yo puedo decir que puedo entender un punto de Balvin en cuestión de que sí, quizás se logran de la popularidad del género de reguetón para los rating", dijo.

"Deben de, quizás, tomar en cuenta, con un poquito más de consideración las producciones, las canciones que son de reguetón". Sin embargo, también dijo estar de acuerdo con lo que dice al respecto Residente, razón por la que parece ser que Bad Bunny se mantiene más que neutro ante sus dos amigos. "Pero al mismo tiempo entiendo lo de René (Pérez, 'Residente') también y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él", dijo.

"En los Grammy hay nominaciones de urbano, como que si se está esperando que sean todas...", agrego para dar un ejemplo con él. Describió que en la entrega de los Billboard Latinos él no sabe lo que dice en sus agradecimientos tras recibir premios, puesto que se pone nervioso. En él, recuerda que dijo que dedicaba su premio a quienes hacían música y no tenían tanta exposición.

También explicó que muchos artistas en los Billboard no se encuentran en los Grammy y viceversa, por lo que no se puede esperar a que los mismos artistas de siempre sean considerados para todas las premiaciones. "Yo como jurado, a veces también es que no los inscriben y a veces no califican por los tiempos", dijo Bad Bunny. "Es un pleito raro pero a última hora (...) yo no hago música para premios, y si me los dan pues bien; no voy a hacer un pleito". Sentenció diciendo "yo estoy tranquilo con lo mío".