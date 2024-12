Descubren varias cintas inéditas de Michael Jackson en un depósito abandonado

Un exoficial de policía del condado de Ventura, en California, ha encontrado por azar material grabado en cintas entre los años 1989 y 1991 atribuido al fallecido Michael Jackson, informó The Hollywood Reporter (THR).



El descubridor del material es un exoficial de la Patrulla de Carreteras de California llamado Gregg Musgrove, de 56 años, quien lo encontró, en formato de casete y cintas de audio digital (DAT), de forma fortuita en un depósito ubicado en el Valle de San Fernando.



Según THR, en el material encontrado hay 12 temas inéditos del 'Rey del Rock', música en la que Jackson trabajó antes del álbum titulado 'Dangerous', entre 1989 y 1991.



“He visitado todos los sitios de fans. Se rumorea que algunas de las canciones existen, algunas se han filtrado un poco”, explicó Musgrove a The Hollywood Reporter.



Entre las canciones inéditas hay una titulada “Don’t Believe It”, que parece hacer referencia a las noticias que sobre Jackson circulaban entonces en los medios.



El estilo y el ambiente de la canción parecen acordes al tipo de música que Jackson estaba lanzando en ese momento. En otra cinta se puede escuchar al cantante explicando el significado de una canción llamada “Seven Digits”, que hace referencia al número de identificación que reciben los cuerpos en una morgue, agrega la publicación.



Aunque el valor exacto del hallazgo no está claro, Musgrove y su equipo de abogados, que custodian las cintas, creen que será una cifra millonaria y planean llevarlas en un futuro a las cuatro principales casas de subastas. EFE