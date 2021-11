DiCaprio aborda la crisis climática en la sátira Don't Look Up

Escucha esta nota aquí

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio dijo que firmó contrato para ser protagonista de una película de la cadena Netflix sobre un cometa que amenaza con acabar con la vida en la Tierra porque le pareció que era una analogía urgente de la crisis climática reinante.



La oscura sátira "Don't Look Up" cuenta además de DiCaprio con la protagonista de "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence.



En ella, ambos son astrónomos cuyas advertencias sobre la inminente catástrofe caen en saco roto en un Estados Unidos crudamente partidista y dividido, dirigido por una presidenta incompetente interpretada por Meryl Streep.



Recién llegado de la Cumbre sobre el cambio climático COP26 de la ONU en Glasgow (Escocia), DiCaprio dijo que el guión de Adam McKay resolvía el problema "casi imposible" de hacer una película de suspenso sobre una crisis que "evoluciona a lo largo de un siglo".



"¿Cómo nos enfrentamos como especie, como sociedad, como cultura, políticamente, a un Armagedón inminente?", preguntó DiCaprio al público de un preestreno en Los Ángeles el jueves.



McKay "descifró el código, por así decirlo, sobre cómo poner en un formato de dos horas toda la locura con la que nosotros, como raza humana, estamos respondiendo a esta crisis", dijo.



La película, que también cuenta con actuaciones de Ariana Grande, Cate Blanchett, Mark Rylance y Jonah Hill, llega a los cines el 10 de diciembre antes de ser transmitida por Netflix a partir de la víspera de Navidad.



El director McKay, cuya amplia carrera abarca las comedias de culto "Anchorman" y "Step Brothers" y las obras satíricas "The Big Short" y "Vice", se ha convertido en uno de los directores más solicitados de Hollywood.



Las críticas de "Don't Look Up" están bajo embargo, pero la reacción inicial expuesta el jueves fue efusiva. Clayton Davis, de la biblia del espectáculo Variety, predijo que tendrá "un impacto sísmico" en la carrera de los premios Óscar.



DiCaprio aseguró que esperaba que la película "empezara a crear conversaciones diferentes", pero admitió que no era muy optimista sobre la capacidad de la humanidad para resolver la crisis climática.



"Especialmente después de volver de Glasgow y ver compromisos que pueden ser modificados por la próxima administración chiflada que venga y nos saque" del acuerdo climático, advirtió.



Tras dos semanas de dolorosas negociaciones, casi 200 países llegaron a un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático, pero se quedaron cortos respecto a lo que la ciencia dice que es necesario para contener el peligroso aumento de la temperatura.



El planeta tiene "un tiempo muy limitado", dijo DiCaprio. "Y si no hacemos algo, conocemos el resultado. Conocemos el resultado", sentenció.



Lea también Tendencias Leonardo DiCaprio apoya pedido de indígenas ecuatorianos de proteger la Amazonia El actor firmó una demanda de los indígenas, de decidir sobre su territorio ancestral, que será presentada ante la Corte Constitucional

​