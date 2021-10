Dune llega a los cines bolivianos: cinco razones de por qué es una de las películas más esperadas del año

Escucha esta nota aquí

Ya pasaron 37 años desde que David Lynch adaptó Dune y los resultados fueron, por así decirlo, desastrosos. Lynch era un director bastante popular entonces y las expectativas eran altas. Pero su versión de la novela de Frank Herbert fue un fracaso de público y crítica.

Este jueves se estrena en Bolivia la nueva adaptación de Dune, esta vez de la mano del director canadiense Denis Villeneuve, y los cines nacionales están esperando una gran cantidad de espectadores para esta producción de ciencia ficción, que solo adapta la primera parte de la novela, por lo que una secuela está casi asegurada.

Estas son algunas de las razones por las que Dune es una de las películas más esperadas del año:

1.- La novela Dune, de Frank Herbert, es muy compleja en su trama, por lo que muchos la consideran inadaptable. Otros directores intentaron llevarla al cine, pero no pudieron, hasta David Lynch, al que le fue muy mal. Por eso la gran presión sobre Villeneuve.

2.- El director canadiense viene de hacer dos impactantes películas de ciencia ficción: La llegada (2016) y Blade Runner 2049 (2017). Las realizó luego de una carrera singular con títulos como Sicario o Incendies. Así que muchos críticos opinan que si alguien debió llevar a cabo Dune, era él.

3.- Tiene un reparto plagado de estrellas, tanto jóvenes como consagradas. Desde los veinteañeros Zendaya y Timothée Chalamet, hasta figuras con enorme trayectoria como Josh Brolin, Charlotte Rampling, Oscar Isaac y Jason Momoa.

4.- La crítica se rindió ante la producción desde su estreno, el 3 de septiembre, en el Festival de Cine de Venecia. El público la ovacionó y desde entonces se estrenó en varios países, donde el público y los comentarios positivos abundaron. Algunos mencionan que es la nueva Guerra de las Galaxias.

5.- Aspectos técnicos como la fotografía, a cargo del australiano Greig Fraser, o la música, del alemán Hans Zimmer, también son detalles para destacar. Fraser ya trabajó antes en Zero Dark Thirty, Rogue One y recientemente estuvo involucrado en la nueva película de Batman. Además, colaboró en la serie The Mandalorian.

