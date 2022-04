Edgar Lizarazu Shiosaky, el artista beniano que se destacó en Japón por su peculiar técnica de pintura con vino

Escucha esta nota aquí

Edgar Lizarazu Shiosaky, el artista que conquistó Asia y Europa con el pintado con vino, nació en Riberalta, Beni, en 1963. Desde muy chico descubrió que le apasionaba la pintura; sin embargo, siempre tuvo claro que no le gustaban los materiales tradicionales.

Hace 15 años, debido a su ascendencia japonesa, tuvo la oportunidad de viajar a ese país, donde empezó su carrera como artista. Pese a que le apasionaba lo que hacía, sentía que los materiales convencionales no eran lo suyo, por lo que decidió experimentar nuevos métodos.

“En dos años que hice mis obras con acrílico no vendí ni un solo cuadro, lo que me obligó a reinventarme y buscar materiales que no son usuales en el arte. Empecé a pintar con el té verde, café, whisky, ron, básicamente con todo lo que tenga una tinta o color, hasta que llegué al vino”, recordó el artista.

Edgar Lizarazu Shiosaky muestra algunas de sus obras | Foto: Ricardo Montero​





En 2012 empezó oficialmente a practicar la técnica de pintado con vino tinto y hasta 2014 ya era un experto. Reveló que la naturaleza de este material viene acompañada con la oxidación del vino, que es un proceso natural, y los colores evolucionan con el tiempo, lo cual mantiene siempre viva la pintura que se crea.

Muchas de sus pinturas retratan la figura femenina. La mirada de matices rojos, naranjas, violetas y púrpuras, le permiten cubrir en su totalidad la delicadeza, sensualidad y belleza femenina.

“A lo largo de los años creo que he desarrollado un estilo propio. No me gustan los detalles, me gusta que el espectador lo concluya el cuadro al mirar”, señaló Lizarazu.

Hace más de una década Edgar Lizarazu cultiva el arte de pintar con vino | Foto: Ricardo Montero





Sus innovadores cuadros empezaron a causar furor en Japón, tanto así que su primera creación se vendió en 500.000 yenes, equivalentes a casi 4.000 dólares americanos. Además, al ser parte de las únicas ocho personas en el mundo que dominan esta técnica, fue invitado a varios eventos internacionales a mostrar su talento.​

“Mi arte me llevó a conocer Italia, Francia, Portugal, Rusia, Ucrania, Macedonia, Sudáfrica, Estados Unidos y muchos otros países. Me invitaban a ferias de vino y siempre mi stand era el más visitado”, contó.

Sin embargo, en 2018 tuvo que empacar sus vinos y pinturas en una maleta y retornar a Bolivia para cuidar a su madre, que se encontraba en un estado delicado de salud. Después de darse un año sabático, decidió retomar su arte en 2022, pero la pandemia de Covid-19 llegó para arruinarle los planes.

Este año retomó oficialmente la pintura con vino, material que caracteriza su marca personal, pero además está experimentando nuevos elementos de la Amazonía boliviana como el açaí, urucú y el cuchi.

A continuación, te invitamos a ver parte de la entrevista al artista beniano Edgar Lizarazu: