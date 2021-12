El actor Martín Bello, de la serie Luis Miguel, demanda a Diego Boneta por lastimarlo en el rodaje de una escena

Escucha esta nota aquí



Martín Bello, actor que le da vida a 'Tito' Gallego en Luis Miguel la serie, denunció a su colega Diego Boneta por excederse en la escena de una golpiza, provocándole severas secuelas en su salud.

Según Bello, los hechos sucedieron el 19 de febrero de 2020, cuando grabaron la escena de una pelea para la segunda temporada.

El denunciante asegura que la toma se repitió 10 veces y que los golpes iban haciéndose más fuertes.



Tras sufrir de dolores, que lo llevaron a requerir relajantes musculares, antiinflamatorios y un collarín cervical, el actor español decidió iniciar acciones penales contra Diego Boneta por agresiones y contra la productora por daños y perjuicios.

"Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello, y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchonamiento en la cara", declaró el actor al programa de televisión Sale el Sol.

Por otro lado, su abogado, Ignacio Trimarco, aseguró que su cliente debe someterse a una operación de alto riesgo a causa de las lesiones.

"Puede ser que tenga fracturada una vértebra en el cuello y en esa operación puede llegar a quedar paralítico. La lesión es muy grave. No se puede permitir en una producción de semejante calidad", indicó.