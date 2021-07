El director inglés Ian Pons revela que su primera película será filmada en Bolivia

Escucha esta nota aquí

Fue justamente Bolivia, desde donde despegó la carrera del director inglés-español Ian Pons. El videoclip de la canción La la la, de Naughty Boy y en la que representó “una especie de Mago de Oz ambientado en los Andes”, fue un éxito mundial que al día de hoy suma más de mil millones de reproducciones en YouTube.

Después de ocho años de su hazaña, Pons reveló al productor boliviano Uri Carrasco, creador del podcast Lo peor de lo peor, que tiene listo el guion de su primera película, que grabará en Bolivia. “Vamos a empezar a moverlo en productoras, creo que va a conseguir el financiamiento pronto porque es del género del terror”, compartió Ian, que se encuentra asentado en Sintra (Portugal).

Aunque no profundizó en la temática de la película, adelantó que tratará una historia que vivió aquí y que, aunque resulta complejo grabar en Bolivia por cuestiones de producción, su plan inicial es hacerla completamente en nuestro territorio.

“Este guion toca muchas cosas, es muy visual, muy surreal. He dicho que no a guiones que he leído porque creo que tiene que salir de tu verdad y de tu corazón tu primera ‘peli’. También tienes que tener un poco de estrategia porque el cine es un negocio, no somos pintores que estamos solos en una habitación, pero tiene que venir del corazón”, expresó.

También recordó el sorpresivo éxito de La la la. "Una cosa es que la canción pegue, pero está claro que el video que hicimos generaba 50% de eso. Cada vez que haces algo piensas que es especial, por ejemplo Beardyman, que pensé que teniendo a Joe Rogan y una idea fuerte fijo iba a ser viral, pero no pasó nada", comentó.



La entrevista completa en la que habla del videoclip y el cine está disponible en YouTube.





