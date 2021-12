El director Jean-Marc Vallée murió de manera repentina a los 58 años

Escucha esta nota aquí

El cineasta Jean-Marc Vallée murió de forma repentina el sábado a los 58 años de edad.

El director de cine y televisión se encontraba celebrando la Navidad en una cabaña a las afueras de Quebec, Canadá, cuando la muerte lo sorprendió de manera repentina.

El director canadiense era sumamente conocido por su trabajo en la serie Big Little Lies, protagonizada por Reese Witherspoon y Nicole Kidman, y también por la cinta Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey.

Se desconocen las causas de su muerte pero ha sido Nathan Ross, su socio y productor, quien anunció la triste noticia a través de un comunicado de prensa publicado en el sitio Variety.

“Jean-Marc representaba la creatividad, la autenticidad y el deseo de experimentar. Era un verdadero artista y un tipo generoso y cariñoso. Todos los que trabajaron con él pudieron experimentar el talento y la visión que poseía. Era un amigo, un socio creativo y un hermano mayor para mí. Extrañaremos profundamente al maestro, pero es un consuelo saber que el trabajo que compartió con el mundo perdurará”.

La plataforma de HBO dedicó unas palabras al cineasta ​Jean-Marc y dio el pésame a sus hijos, Alex y Émile.

La actriz Reese Witherspoon se manifestó en su cuenta de Instagram para despedir a su amigo con una foto de ambos junto a un mensaje: “Mi corazón está roto. Mi amigo. Te quiero”

Vallée fue aclamado por su enfoque natural y orgánico en sus proyectos. Le encantaba filmar con luz natural y cámaras de mano. Era reconocido por dejar que los actores tuvieran esa libertad a la hora de realizar su trabajo ya fuera improvisando diálogos o incluso, moviéndose por el set libremente. “El chiste es darle la importancia a la forma de contar la historia, a la emoción, a los personajes. No necesito cortar las actuaciones”, dijo durante una entrevista en 2014 a The Associated Press.

Su carrera inició en 1995 pero fue hasta 2005 cuando acaparó la atención del mundo de Hollywood con la cinta C.R.A.Z.Y.

Posteriormente, estuvo a cargo de la dirección de La joven Victoria con Emily Blunt; Alma Salvaje con Reese Witherspoon y Demolición, con Jake Gyllenhaal y Naomi Watts.