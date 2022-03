El Festival de Cannes excluye a delegaciones rusas

Escucha esta nota aquí

El Festival de Cannes ha previsto no acoger a las delegaciones oficiales rusas y "tampoco aceptar la presencia de ninguna instancia relacionada con el gobierno ruso", mientras dure la invasión de Ucrania por parte de Moscú, anunció la organización en un comunicado.



"Hemos decidido, excepto que se detenga la guerra de agresión en condiciones satisfactorias para el pueblo ucraniano, de no acoger a las delegaciones oficiales procedentes de Rusia ni aceptar la presencia de ninguna instancia relacionada con el gobierno ruso", informó el mayor festival de cine del mundo, que se realizará entre el 17 y el 28 de mayo.



"En cambio, queremos cumplimentar el coraje de todos aquellos que, en Rusia, se han arriesgado a protestar contra la agresión y la invasión a Ucrania", continúan los organizadores de la muestra, dirigiéndose a los "artistas" y "profesionales del cine (...) que no pueden ser vinculados con estos actos intolerables ni con los que están bombardeando a Ucrania".



Cabe recordar que la primera edición del certamen de Cannes debería haber tenido lugar en 1939 e inaugurarse el 1 de septiembre, día de la invasión de Polonia por parte de Alemania, por lo tanto, fue cancelado.



Dos días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, dejando de lado durante algunos años los planes para organizar un festival de cine en el sur francés.



"Fiel a su historia, que comenzara en 1939 resistiendo a las dictaduras fascista y nazi, el Festival de Cine de Cannes siempre estará al servicio de los artistas y profesionales del cine, cuyas voces se alzan para denunciar la violencia, la represión y las injusticias, y para defender la paz y la libertad", destaca el comunicado.