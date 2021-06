El mágico Salar de Uyuni de Bolivia se suma a los escenarios de La reina del sur

Como parte de la idea y el sueño de Marcos Santana, presidente de NBC Universal Telemundo Global Studios, el Salar de Uyuni será uno de los sitios escogidos para grabar algunas secuencias de la tercera temporada de La reina del sur.

El equipo de más de 200 personas se está trasladando hasta la localidad de Uyuni, situada en el departamento de Potosí, con el fin de obtener alguna de las mejores imágenes para la teleserie, protagonizada por Kate del Castillo.

Así lo señaló Santana, en una entrevista con EL DEBER, en la que manifestó su entusiasmo por trabajar con una producción televisiva en Bolivia, una asignatura que tenía pendiente desde que conoció el país hace 20 años y se enamoró de sus lugares.

“Para mí, siempre fue un sueño rodar en Bolivia, es parte de esas motivaciones que tengo de mostrar las grandes maravillas de América Latina”, expresa el showrunner de la producción, que narra la vida de la narcotraficante Teresa Mendoza.

Santana asegura que esta producción generará un efecto multiplicador en Bolivia, un beneficio laboral y económico de efecto natural de la industria audiovisual y otros sectores.

​La actriz mexicana Kate del Castillo es la protagonista de la teleserie





Telemundo trabaja con la productora nacional Pucara Films, que ha puesto a su disposición toda su experiencia y el trabajo de profesionales del audiovisual para grabar las escenas en Bolivia.



La semana pasada, la ciudad de El Alto fue el lugar en el que se efectuaron varias tomas en algunos de los famosos cholets (edificios coloridos y con un particular diseño arquitectónico).

Santana no dejó pasar la oportunidad para comentar lo complejo que ha sido decidirse a producir esta tercera temporada en plena crisis sanitaria mundial:

“Hacer La reina del sur dentro de la pandemia es una epopeya, nosotros tenemos un cuerpo de enfermería y de médicos, no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino también a las comunidades. Hacemos test de antígenos y de PCR todos los días, a choferes, mecánicos, asistentes, camarógrafos, etc. Si una persona sale positiva, la aislamos, no solo a ella, sino también a la persona con la que tuvo contacto los días anteriores. Hasta que no tenga un cuarto examen negativo, no regresa a la producción”.

Se confirmó que la entrega contará con la participación de los actores bolivianos Cristian Mercado, Pedro Grossman y Carla Ortiz.