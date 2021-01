El rebrote de Covid-19 obliga a cancelar las fiestas de Carnaval

Escucha esta nota aquí

El aumento de casos de Covid-19 en gran parte del país ha determinado que los carnavales de Oruro, Santa Cruz, Tarija y Vallegrande se suspendan este año y probablemente otras ciudades del país se vayan sumando a esta medida.

Oruro

La tarde ayer el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el Comité de Etnografía y Folclore, la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro (AFCO) y la Diócesis de Oruro ratificaron, de manera unánime, la resolución que el martes aprobaron los presidentes de las 52 agrupaciones afiliadas a la AFCO, que consiste en suspender las actividades vinculadas al Carnaval hasta el próximo año

“Saben que la Ley 602 faculta la organización del desarrollo del Carnaval a tres instituciones, el GAMO, la ACFO y el Comité de Etnografía, y en reunión hubo una decisión unánime de suspender el Carnaval hasta el 2022, se determinó también que, para no perder la esencia de esta actividad que tiene connotaciones a nivel local, nacional e internacional, que se organizarán mesas de trabajo finalmente la peregrinación del 2 de febrero, día de la Candelaria, no se realizará porque no permitiremos aglomeraciones por el Covid-19”, indicó el alcalde de Oruro, David Choque Condori.

Por su parte, el presidente de la AFCO, Jacinto Quispaya, indicó que ahora se trabajará en buscar alternativas para actividades religiosas, así como exigir al Ministerio de Culturas que se continúe con la promoción del Carnaval mediante redes internacionales de televisión.

Esa posición fue apoyada por el profesor Oscar Elías, presidente del Comité de Etnografía y Folclore, que añadió que se debe difundir varios documentales e investigaciones realizadas por esa instancia.

Santa Cruz

Ayer por la mañana en la presentación de Iciar Díaz, como la soberana del Carnaval cruceño 2021, el presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) Carlos Arrien, ratificó que la institución no organizará este año ni el corso, ni las precarnavaleras ni otras fiestas carnavaleras y solo apoyará eventos culturales en los que los protagonistas sean los artistas (músicos de bandas e integrantes de grupos folclóricos) y que se realicen sin público o de forma virtual.

Tanto la ACCC y la comparsa Piltrafas, coronadora de este año, han indicado que volcarán todos sus esfuerzos en actividades vinculadas a realizar actividades solidarias para ayudar a las personas afectadas por el Covid-19.

Cabe recordar que la Alcaldía, junto a la ACCC y la comparsa coronadora son los encargados de la organización de la denominada Fiesta Grande de los cruceños

Tarija

Las actividades presenciales del Carnaval Chapaco fueron suspendidas y solo algunas se podrán llevar a cabo de manera virtual para evitar los contagios por Covid-19, dijo ayer el director de Cultura del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija, Gustavo Ruiz.

El funcionario dejó en claro que no se podrá realizar el anuncio carnavalero con una gran caballada; los corsos, tanto infantil como de mayores, y otras que generen aglomeraciones de personas. A estos se suman el jueves de compadres y el jueves de comadres, dos tradiciones de mucho arraigo en Tarija.

Según Ruiz, se evalúa qué actividades del Carnaval Chapaco se pueden realizar de manera virtual, a fin de que esta tradición particular en Tarija se mantenga, pese a la emergencia sanitaria por la pandemia.

“Por ejemplo, el concurso de bandos y la elección de reinas son algunas de las actividades que pueden efectuarse virtualmente, pero en su momento haremos conocer. Vamos apelar a esta suerte de estrategia para que la gente pueda participar e interactuar”, mencionó Ruiz

La determinación de suspender más de 30 actividades se aplica tanto en el área urbana como en el área rural de la jurisdicción de la provincia Cercado, aunque se espera que provincias como Uriondo y Méndez, asuman medidas similares.

Vallegrande

“El sentir de todas las comparsas es que antes de la diversión está la salud y necesitamos ser responsables con la sociedad. Es por eso que este año decidimos quedarnos sin carnavalear por responsabilidad social y por precautelar el bien mayor de todo ser humano, que es la salud y la vida”, comentó el presidente de la Asociación de Comparsas Carnavaleras de Vallegrande (ACCV), Richard Harry Rojas, entidad que aglutina a 78 agrupaciones.

Rojas indicó que entre el lunes o martes serán las autoridades municipales de Vallegrande las encargadas de hacer el anuncio oficial de la suspensión del carnaval más popular de los valles cruceños. El presidente de la ACCV lamentó que la suspensión de la festividad, que en dicha población se extiende a cinco día, afecte económicamente a muchas personas, ya que el año pasado se registraron 22.800 visitantes durante el Carnaval.

IMPORTANCIA ECONÓMICA



Según un estudio del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), hasta el año pasado el Carnaval generó un movimiento económico de Bs 205 millones en el país, como resultado de la confección de trajes, consumo gastronómico, contratación de grupos musicales y otros.