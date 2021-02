Espectáculos de música y humor para pasar el feriado largo en línea

Escucha esta nota aquí

Carnaval y Día de San Valentín, dos fiestas coinciden con la pandemia, y los artistas se movilizan para llevar alegría sana y segura al mundo entero. El streaming vuelve a tomar protagonismo con conciertos musicales de diversos géneros y shows de humor hechos en Bolivia. Una agenda completa y variada.

R&b y pop, de Justin Bieber

Bieber presentará por primera vez un concierto por TikTok. El artista canadiense alista el show Journals Live desde Drew House, el domingo, a las 22:00, y lo repetirá el lunes, a las 15:00, desde su cuenta oficial en la red social.

Según viene anunciando, en la velada interpretará canciones de su disco Journals, como Heartbraker y All that matters, y tendrá invitados sorpresa.

Danna Paola, la diva de Élite

Welcome to my break up party es el nombre del show de la cantante y actriz mexicana que se abre paso en el género urbano. Será el sábado, a las 22:20.

Mala fama o Calla tú con seguridad estarán en el repertorio de la artista juvenil. Las entradas cuestan $us 13 y se venden en la página streamtime.store.

Noel Schajris, romántico extremo

Canciones como Mientes tan bien y Entra en mi vida marcaron muchas historias de amor. El domingo, a las 17:00, por San Valentín, repetirá estos y más temas acompañado de su piano.

Desde su época del dúo Sin Bandera, el cantante argentino tiene más de nueve años de producciones de solista.

Entradas: $us 10 y se adquieren en el sitio noelschajris.fan.

En la intimidad con Kanny García

La puertorriqueña ofrecerá un concierto acústico desde su casa de Miami junto a sus músicos el sábado, a las 21:00.

Hoy ya me voy, Alguien y Sin tu cariño son algunas de sus canciones más conocidas y más reproducidas en YouTube. Accesos: $us 20 y se adquieren en la página de Livepass.

Leo Rosas: talento boliviano

En julio de 2019, Bolivia entera vibró junto al cantante cruceño en la final del reality La voz-México, en el que por primera vez un boliviano se ubicó como subcampeón. Con un talento indiscutible, Leo Rosas empezó así su carrera musical desde Ciudad de México.

Los géneros más románticos son su especialidad, por ello no podía dejar pasar el Día del Amor sin cantarle a sus seguidores. Será el sábado, a las 21:00, y también tendrá el piano de Vladimir Suárez, otro boliviano exitoso en el extranjero. Entradas: $us 10 y se solicitan a través de las redes sociales de Leo Rosas.

Rodrigo Rojas desde La Paz

Trova, pop y rock son las influencias del músico paceño que actuará el domingo, a las 21:00, desde el Teatro Nuna de La Paz.

Rodrigo, en 20 años de carrera, tiene seis discos en solitario y ha compartido escenario junto a artistas de la talla de Ricardo Montaner, Kalimba, Alberto Plaza y Soledad Pastorutti, entre otros.

Lo acompañarán los músicos paceños 'Mache' Prada, Diego Ballón y Luis Daniel Iturralde. Entradas en el 737-37044.

Caravana de las risas, por Bolivia

Comediantes de La Paz, Santa Cruz y Tarija serán los guías del recorrido de humor, el domingo, a las 19:30. Estarán Ariel Vargas, Mónica Fernández, 'Matole', Martín Leis, Franco Sampietro, 'Javicho' Soria, 'Isho' y Gino Ostuni.