Estas son las 100 mejores series del siglo XXI según una lista de la BBC

La cadena de noticias británica BBC lanzó este martes el ranking de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI. La lista fue confeccionada gracias a los votos de 206 expertos (críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria).

En estos 100 lugares se encuentran series de diferentes géneros, como el fantástico o el policial, también la sitcom o la acción y el terror.

Estos son los primeros 20 lugares:

1.- The Wire (2002-2008)

2.- Mad Men (2007-2015)

3.- Breaking Bad (2008-2013)

4.- Fleabag (2016-2019)

5.- Game of Thrones (2011-2019)

6.- I May Destroy You (2020)

7.- The Leftovers (2014-2017)

8.- The Americans (2013-2018)

9.- The Office (UK) (2001-2003)

10.-Succession (2018-)

11.-BoJack Horseman (2014-2020)

12.-Six Feet Under (2001-2005)

13.-Twin Peaks: The Return (2017)

14.-Atlanta (2016-)

15.-Chernobyl (2019)

16.-The Crown (2016-)

17.-30 Rock (2006-2013)

18.-Deadwood (2004-2006)

19.-Lost (2004-2010)

20.-The Thick of It (2005-2012)