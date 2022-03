Estos son los nominados al Óscar en las principales categorías

Escucha esta nota aquí

Cien por ciento presencial, la gala de los Óscar regresa hoy, a las 20:00 (hora boliviana) con todo el glamour y las estrellas reunidas en la noche más importante para el cine.

Las 23 categorías que premia la Academia de Hollywood, como es habitual, tienen sus favoritos entre el público, aunque nada asegura que no surjan sorpresas.

El poder del perro, el western sombrío de Jane Campion sobre un vaquero reprimido en el oeste de Estados Unidos en 1920, lidera la noche con doce nominaciones, seguido por la producción de ciencia ficción Duna, con diez, y Belfast y Amor sin barreras, con siete cada una.

Las actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes conducirán la gala de los Óscar, después de tres años sin presentador, y los premios serán entregados por estrellas de todos los tiempos, desde Samuel L. Jackson hasta Zoë Kravitz.



Aquí, los nominados en las principales categorías de la 94ª edición de los premios de la Academia que serán entregados esta noche en Los Ángeles.

*Mejor película

Amor sin barreras (West side story)



Belfast



CODA



Drive My Car



Duna (Dune)



El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)



El poder del perro (The Power of the Dog)



Licorice Pizza



No miren arriba (Don't Look Up)



Rey Richard: una familia ganadora (King Richard)



*Mejor director

Kenneth Branagh, Belfast



Jane Campion, El poder del perro



Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car



Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza



Steven Spielberg, Amor sin barreras



*Mejor actor

Javier Bardem, Being the Ricardos



Benedict Cumberbatch, El poder del perro



Andrew Garfield, Tick, tick...BOOM!



Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora



Denzel Washington, La tragedia Macbeth





*Mejor actriz

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye (The Eyes of Tammy Faye)



Olivia Colman, La hija oscura (The Lost Daughter)



Penélope Cruz, Madres paralelas



Nicole Kidman, Being the Ricardos



Kristen Stewart, Spencer





*Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds, Belfast



Troy Kotsur, CODA



Jesse Plemons, El poder del perro



J.K. Simmons, Being the Ricardos



Kodi Smit-McPhee, El poder del perro



*Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley, La hija oscura



Ariana DeBose, Amor sin barreras



Judi Dench, Belfast



Kirsten Dunst, El poder del perro



Aunjanue Ellis, Rey Richard: una familia ganadora



*Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)



Flee (Dinamarca)



Fue la mano de Dios (Italia)



Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)



La peor persona del mundo (Noruega)



*Mejor película animada

Encanto



Flee



Luca



La familia Mitchell vs. las máquinas



Raya y el último dragón





*Mejor documental

Ascensión



Attica



Flee



Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)



Escribiendo con fuego



*Mejor guion original

Belfast - Kenneth Branagh



No mires arriba - Adam McKay y David Sirota



Rey Richard: una familia ganadora - Zach Baylin



Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson



La peor persona del mundo - Eskil Vogt y Joachim Trier



*Mejor guion adaptado

CODA - Sian Heder



Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe



Duna - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth



La hija oscura - Maggie Gyllenhaal



El poder del perro - Jane Campion



*Películas con seis o más nominaciones

El poder del perro (12)



Duna (10)



Amor sin barreras (7)



Belfast (7)



Rey Richard: una familia ganadora (6)