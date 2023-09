Éxito agridulce: Taylor Swift pierde diamante, pero gana nueve VMAs

Taylor Swift no perdió tiempo y se puso en acción para intentar encontrar el valioso diamante con la ayuda del personal del evento. La cantante inspeccionó minuciosamente el suelo en busca del diamante, aunque no se sabe si logró recuperarlo. Al final de la noche, cuando subió al escenario para aceptar el codiciado premio al Video del Año por su canción "Anti-Hero", el anillo ya no estaba en la mano en la que lo llevaba.