Exposición de la colección privada de Freddie Mercury: una mirada íntima al artista

En una deslumbrante muestra de la vida y el legado del icónico cantante y líder de la banda Queen, Freddie Mercury, una exposición única ha abierto sus puertas en la casa de subastas Sotheby’s en Londres, Reino Unido. La exposición titulada "Freddie Mercury: A World of His Own", ofrece un vistazo interno a la ecléctica y fascinante colección privada de Mercury, que se espera recaude entre 9 y 14 millones de dólares en su próxima subasta.