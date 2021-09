Fallece Willie Garson, el inolvidable Stanford Blatch de Sex and the city

Escucha esta nota aquí

El actor Willie Garson murió este martes a la edad de 57 años, rodeado de su familia, luego de su breve lucha contra el cáncer de páncreas, informó People.



Su único hijo, Nathen, a quien adoptó en 2009, le ha dedicado una emotiva publicación en las redes sociales después de que el actor Titus Welliver confirmara la triste noticia de la muerte de Willie a través del mismo medio.



"Te quiero mucho, papá. Descansa en paz. Me alegro mucho de que tuvieras la oportunidad de compartir todas tus aventuras conmigo y de que lográramos tantas cosas juntos. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que inicies una aventura propia. Siempre estarás conmigo. Te quiero más de lo que nunca sabrás y me alegro de que ahora puedas estar en paz. Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé", le ha prometido Nathen.



A pesar de contar con una extensa carrera tanto en el cine como en la televisión, que inició a mediados de los años 80, Willie Garson será recordado principalmente por su papel de Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en Sex and The City.



De hecho, él fue uno de los miembros originales del reparto que accedió a retomar su antiguo personaje en el reboot And Just Like That que prepara HBO Max, y tuvo tiempo de completar el rodaje de sus escenas antes de su fallecimiento.