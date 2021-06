FIL Santa Cruz se iniciará el 28 de julio con el Sedes como principal invitado

Escucha esta nota aquí

Adhemar Manjón



La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz vuelve este año y se llevará a cabo en los pabellones de la Fexpocruz. Se realizará del 28 de julio al 8 de agosto y tendrá festivales de poesía y de microcuento entre sus principales actividades.



El año pasado, por motivo de la pandemia, la edición correspondiente no se realizó en las fechas habituales de mayo y junio, y recién pudo llevarse a cabo en noviembre, en dos escenarios: el Museo de El Altillo Beni y en la Casa Melchor Pinto, donde no se cobró por el ingreso.



Este año, debido a la pandemia, no llegarán figuras literarias extranjeras. Por esta razón no habrá un país invitado. El comité organizador del evento indicó que por esta situación, y para darle un valor al cuidado que se debe tener en esta época, se decidió que el principal invitado sea el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes). Esto va también con el lema de este año de la FIL: “Nos Gusta Leer. Usá barbijo. Mantené distancia. Lavate las manos”.



Ruth Hohenstein, presidenta de la Cámara Departamental del Libro, dijo al respecto: “Debido a que este año no tenemos un país invitado, nuestro invitado de honor será la salud. Ante todo vamos a priorizar la bioseguridad, el uso de barbijos, alcohol y otras medidas que tomaremos junto a la Fexpocruz, que es nuestro aliado principal. Auguramos que será un éxito, porque esperamos la presencia del público cruceño, ya que esta es una fiesta grande de la cultura”.



Festivales



En esta edición ferial se volverá a cobrar entradas: los adultos pagarán Bs 20. Los menores de 12 años ingresarán gratuitamente. Habrá ingreso libre para todos los estudiantes que vayan con su colegio.



No vendrán autores extranjeros a esta edición, pero sí participarán a través de videollamadas, de los encuentros programados. Este año la FIL no será la sede del Encuentro de Narrativas que estuvieron organizando por tres años las escritoras bolivianas Magela Baudoin, Liliana Colanzi y Giovanna Rivero. Sin embargo, continuarán el Festival Internacional de Poesía que organiza Gabriel Chávez y el Encuentro Internacional de Microficción, organizado por Homero Carvalho.



Además, se llevará a cabo, por primera vez, el Encuentro Nacional de Narrativa Histórica, que dirigirá la escritora Sisinia Anze, y el II Encuentro Nacional de Poetas del Mar Interior, que lleva adelante Gigia Talarico.



“La pandemia no nos está limitando en esfuerzos. Se harán los encuentros con narradores y poetas nacionales de forma presencial y con los extranjeros tendremos charlas virtuales. Nuestros asociados de todo el país están confirmando su presencia.



Además, las presentaciones de libros se realizarán de forma normal. Tendremos, también el habitual pabellón infantil, que será a todo lujo”, puntualizó Hohenstein, que reemplaza en el cargo a Sarah Mansilla.



Homenajeados



Esta FIL tendrá dos homenajeadas importantes: la escritora chilena Pía Barros y la boliviana Teresa Constanza Rodríguez. Además, participará un centenar de autores nacionales que ha comprometido su presencia.







Gigia Talarico, escritora



Nació en Santiago de Chile, en 1953, pero radica en Santa Cruz, Bolivia, país que considera la adoptó y donde tiene su vida y sus afectos. Actualmente, desde 2006, es parte de Arte Poética e Integración, responsable de encuentros y eventos literarios.







Pía Barros, escritora



Es una escritora chilena, conocida especialmente por sus cuentos, que pertenece a la llamada generación de los 80. Se declara “feminista a mucha honra” y se ha destacado en el cuento, aunque también ha escrito algunas novelas.





Teresa Constanza Rodríguez, profesora y autora



Teresa Constanza Rodríguez Roca nació en Santa Cruz de la Sierra. Es profesora de idiomas (inglés y alemán) y diplomada en pintura y fotografía. Tiene cuentos publicados en varias revistas nacionales e internacionales. Ha vivido en varios países.