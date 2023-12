"Fresa y chocolate" 30 años después, una "metáfora casi imposible" del abrazo entre cubanos

Para Vladimir Cruz, de 58 años y quien hizo el papel de David, con esta cinta no solo "se identificaron los reprimidos, sino los represores".

"Tuvimos experiencias de gente que salía del cine y decía: 'yo he actuado así, he sido intolerante, he reprimido a homosexuales'", recuerda Cruz entre fotos y esculturas que el establecimiento conserva de la escenografía.