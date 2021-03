Helen Zhong: “Amo esta tierra, su naturaleza, su calidez humana y, especialmente, su arte”

Escucha esta nota aquí

Helen Zhong quiere transmitir una actitud positiva en tiempos en los que vivimos sometidos a mucha presión, cansancio, soledad y angustia. Y lo quiere hacer a través de una de las facetas que más la satisface.

Zhong, que radicó en Santa Cruz de la Sierra durante su niñez y parte de su adolescencia, expone sus cuadros en la Casa Melchor Pinto durante todo el mes de marzo. Pliegues del Espacio es el nombre de la muestra pictórica de la artista china, que radica en Barcelona.

A sus 15 años fue descubierta por un agente de modelos mientras asistía a un evento consular con su familia, se convirtió en la única miss China en abrir el desfile de la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid para el diseñador Francis Montesinos y trabajó con numerosas marcas como Escada, BMW, Sony y Lamborghini. Recientemente, hizo doblaje en la película Made in China, dirigida por Marc Chica i José, que fue nominada a ocho premios Goya 2021.

_¿Qué recuerdos conservas de tus años en Bolivia?

Vine a Santa Cruz desde muy pequeña, apenas terminando primaria me mudé aquí. La hospitalidad de los cruceños me marcó de manera positiva. Recuerdo que, al principio, no hablaba nada de español y todos fueron muy pacientes en enseñarme. Amo esta tierra, su naturaleza, su calidez humana y, especialmente, su arte. Uno de niño absorbe la cultura y costumbre del país donde crece y más, si le gusta, se va a sentir orgulloso de ser parte de esa sociedad. Yo me siento orgullosa de Santa Cruz, de haber bailado en sus carnavales, de celebrar su independencia, fundación y todas las fiestas locales. Ahora, viviendo en el exterior, no dudo en mencionar a Santa Cruz y Bolivia cada vez que me preguntan. Soy cruceña de corazón.

_¿Cómo nacen los cuadros de Pliegues del Espacio?

Estos cuadros nacen desde un fuerte pero meditado impulso por expresar mis pensamientos, sentimientos e inspiración. Siendo una profesional que ha estudiado Cine y, posteriormente, Diseño y Arte, siento que es mi misión ayudar a la gente que se enfrenta desde hace más de un año a una pandemia. Y ayudarnos condensando mis pensamientos, sentimientos e inspiración en obras de arte.

_¿Cuál es tu inspiración al momento de crear?

Me inspiran mucho grandes artistas, ya sea pintores o ‘performers’. Pintores como Max Bill, Okuda y Dalí me parecen verdaderos genios; Marina Abramovic me hace suspirar en performance. También me inspiro mucho en la arquitectura, fruto de haber crecido en Santa Cruz con sus casas coloniales, con murales preciosos y de haber vivido en Barcelona, una ciudad “con las curvas del cielo”, como diría Gaudí.

_¿Qué te pareció trabajar en Made in China?

He tenido el honor de formar parte como actriz de voz en off. Made in China es sobre una historia real de superación personal y autoconocimiento de un joven de un pueblo tradicional que lucha por entender lo que realmente quiere ser. Como la mayor parte de mis trabajos en el arte y el cine de los últimos años, tiene un aspecto social y, a la vez, es especialmente agradable de disfrutar por su composición y color.

_¿Hacia dónde va tu búsqueda como artista?

En cuanto a la pintura, quiero explorar mis límites en cuanto a expresividad y tecnicismo. Quiero ser aún mejor. Y en cuanto a mi carrera, sueño a lo grande porque creo en mis habilidades y mi visión. Tendré exposiciones en tres ciudades importantes del mundo durante 2021 y quiero dar mis siguientes pasos con firmeza.