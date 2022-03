Jim Carrey asegura que él hubiera demandado a Will Smith por $us 200 millones por abofetearlo

Escucha esta nota aquí

El polémico momento vivido en la gala de los Óscar, en el que Will Smith agredió a Chris Rock por bromear sobre el pelo de su mujer, sigue dando de qué hablar, con comentarios en defensa del actor y en contra.

Uno de ellos del actor Jim Carrey, que durante una entrevista con Gayle King en la cadena CBS, se pronunció contra su colega y contra la reacción del público ante el acto violento.

Carrey dijo que le asqueó ver la ovación que recibió Smith. "Me da asco, y me dio asco la ovación que le dieron. En Hollywood son unos cobardes", remarcó.

Hasta el momento, Chris Rock no demandó al ganador del Óscar por la agresión que fue vista por millones de personas; al respecto, Carrey cree que (Rock) no quería más problemas, pero, si él hubiese sido el afectado, habría demandado por una cuantiosa cantidad de dinero al esposo de Jada Pinkett.

“(Yo) hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, destacó el actor de La Máscara.

Will Smith se disculpó con Rock a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que declaró: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué".

Y confesó sentirse "avergonzado" porque sus "acciones no fueron indicativas del hombre" que quiere ser. "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", apuntó.