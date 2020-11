JLo, la reina, y BTS, los reyes en los People's Choice Awards

Escucha esta nota aquí

Fue una noche atípica, mucho brillo y glamour, pero también restricciones por la pandemia del Covid-19, Si se tuviera que elegir una reina, definitivamente sería Jeniffer López que está y se elevó más a la altura del premio artista ícono. Sin embargo, la máxima sorpresa fue que ni Lady Gaga ni Justin Bieber, que sumaban la mayor cantidad de nominaciones, fueron los favoritos, al pop estadounidense se impuso el surcoreano de BTS, el grupo más botado en cuatro categorías.

El k-pop triunfó como el mejor Grupo 2020, mejor canción y mejor video gracias a Dynamite y por supuesto el mejor álbum del año por su Map of the Soul: 7. Lamentablemente, los surcoreanos defraudaron a sus 'army' y no llegaron ni enviaron un saludo grabado hasta el Barker Hangar en Santa Mónica (California, EEUU).

Los People's Choice Awards 2020 galardonaron lo mejor del cine, la televisión, música y las redes sociales, y, bajo la organización del canal E! Entertainment, fueron conducidos por Demi Lovato.



JLo, de 51 años, llegó al escenario divina, con un vestido corto rojo pasión, obra del joven diseñador Christian Siriano (34), que apostó por una falda en V y muchos volúmenes. Acierto al 100%

"Como latina y como mujer a veces tenemos que trabajar el doble para poder conseguir las oportunidades, a veces mis ambiciones y sueños hicieron que gente alrededor se pusiera nerviosa, me decían tú eres bailarina no puedes ser actriz, que era artista y no me iban a tomar en serio como mujer de negocios. Lo más que me decían que no podía yo sabía que tenía que (hacerlo) así que aquí estoy muy agradecida", dijo en parte de su discurso.

Otros ganadores fueron la comediante Tiffany Haddish (Like a Boss), de 40 años, como mejor Actriz 2020, dejando atrás a veteranas como Camila Mendes, Margot Robbie, Charlize Theron, Issa Rae, Salma Hayek y Vanessa Hudgens.

"Doy gracias a Dios por esto. A mí me gusta mi persona y si te gustan mis éxitos también esto es para ti. Quiero dedicarle esto a la gente que está pasando por depresión.., que esto es para ustedes. Quiero darle esto a mi gente de África y oremos por ellos. Paz y amor", aseguró.

Mandy Moore fue reconocida como la mejor Actriz de drama en una serie de televisión por su trabajo en This is us y aprovechó la palestra para alentar a la gente a usar barbijo y cuidarse del Covid-19.

Le siguió la conductora y comediante Ellen Degeneres, que ganó la categoría Talk Show Diurno 2020, por lo que agradeció y dedicó su premio a su equipo de trabajo. Al parecer, las denuncias de maltrato laboral no influyó en el voto de sus seguidores.

La bellísima y divertida Sofía Vergara se alzó como la mejor Actriz de comedia por su Modern Family y derrotó a Christina Applegate, Issa Rae, Kate McKinnon, Dan Levy, Jammela Jamil, Kristen Bell y Yara Shahidi.



"Este es un premio muy especial porque como saben hace 9 meses nosotros terminamos Modern Family para siempre así que este es el último premio que nunca jamás voy a recibir por el show y esto ha cambiado mi vida, mi carrera, por eso quiero dedicarle el premio a todo el elenco, los que trabajaron, creadores, productores. Quiero darles las gracias por hacerme parte de este show tan maravilloso y yo lo extraño muchísimo y la he pasado súper bien, ha sido el mejor momento de mi vida y he apreciado cada momento. Pónganse su barbijo", finalizó la colombiana de 48 años.

Inmediatamente después llegó uno de los grandes momentos de la noche, Justin Bieber reaparecía en un escenario para arrebatar el título de mejor Artista del año a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y al mismísimo The Weeknd.



Otro premio importante fue para Ellen Pompeo, de la serie Grey's Anatomy, que también fue el ganador como el mejor show, y, ella, mejor Actriz.



Aquí, la lista completa:



Película 2020



Bad boys for life



Película de comedia 2020



El Stand de los Besos 2



Película de acción de 2020



Mulán

Película de drama 2020



Hamilton



Película Familiar de 2020



Onward



Actor masculino 2020



Will Smith



Actriz femenina de cine 2020



Tiffany Haddish

Actor de drama 2020



Lin Manuel Miranda



Actor de Comedia 2020



Joey King - GANADORA



Actor de Acción



Chris Hemsworth

Show de 2020



Grey´s Anatomy

La serie para un atracón de 2020



Outer Banks

Shows de Drama

Riverdale

Shows de Comedia



Never Have I Ever



Reality Shows 2020



Keeping Up With The Kardashians



Shows de competencia 2020



The Voice



Artistas de la televisión 2020



Cole Sprouse

Estrellas Femeninas de la Televisión



Ellen Pompeo



Estrellas de la televisión del género drama



Mandy Moore



Actores de comedia 2020



Sofía Vergara

Talk Show Diurno 2020



The Ellen DeGeneres Show

Talk Show Nocturno 2020



The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Competidor 2020



Gigi Goode

Estrella de reality Show 2020



Khloé Kardashian

Programa de ciencia ficción 2020



Wynonna Earp



Artista Masculino 2020



Justin Bieber



Artista Femenina 2020



Ariana Grande - GANADORA



El Grupo de 2020



BTS

Artista de música country 2020



Blake Shelton





Acto de comedia 2020

Leslie Jones (Time Machine)







Canción de 2020

Dynamite de BTS