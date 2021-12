Joan Manuel Serrat anuncia su retiro de los escenarios

Escucha esta nota aquí

Con 77 años, de los cuales 65 fueron dedicados a la música, Joan Manuel Serrat acaba de anunciar al diario español El País, que se retirará de los escenarios después de una gira prevista para 2022.

Considerado uno de los músicos más importantes de las últimas décadas por su trabajo como compositor, poeta y cantante, Serrat explica los motivos de su retiro y cómo será su despedida.

"He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría, dijo a El País, con detalles del adiós que dará en una gira que comenzará en abril de 2022 en Nueva York y acabará a finales de ese año en Barcelona, la ciudad en la que nació.

"El encierro al que nos llevó esta pandemia, que aún dura, provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa", expresa como parte de los motivos.





También cuenta que se va agradecido por un "oficio que le ha permitido conocer el mundo y conocer a gente magnífica". "Dijéramos que hasta la fecha me he sentido un hombre bien querido y bien vivido. El amor me ha tratado muy bien, mis hijos están sanos y tengo cinco nietos que me aman y yo los amo", añade.



Sobre el show, del que no hay más fechas confirmadas que el inicio y el final, describe que será un espectáculo "durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios, con 20 o 30 canciones", aunque aún no decidió.

Hay centenares de temas, de 30 discos para escoger. Mediterráneo y Cantares, algunas de las más populares, deberían ser infaltables.

El 8 de diciembre se revelarán los destinos que pisará Serrat y, sobre si estará nuestra región, se refirió "¡Qué sería de mí sin América Latina!", dando esperanza de estar dentro de su gira.

Dentro de la impactante noticia de la despedida, a manera de consuelo, el catalán dejó entrever que aunque no subirá a un escenario, seguirá componiendo y hasta podría lanzar un disco.