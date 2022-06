Johnny Depp recibe oferta millonaria de Disney para volver a los Piratas del Caribe

Escucha esta nota aquí

Las acusaciones de maltrato de parte de Amber Heard provocaron la pérdida de contratos por parte de Johnny Depp en películas como Piratas del Caribe y Animales Fantásticos. Sin embargo, tras su veredicto favorable, podría llegar una segunda oportunidad para el actor y así lo demuestra la última oferta de Disney para que vuelva en su papel como Jack Sparrow.

Según informan varios medios, como Daily Mail o New York Post, Disney le propuso nada más y nada menos que $us 301 millones de dólares para que Depp participe en la sexta entrega de Piratas del Caribe.

Los rumores apuntan a que la compañía trabaja para restablecer sus relaciones con Johnny Depp y, para ganarse su confianza, le habrían ofrecido hacer una donación a la organización que el actor escoja, como gesto de "buena voluntad".

Dudas sobre si Johnny Depp aceptará

Durante el juicio, el intérprete fue cuestionado por si aceptaría regresar a la franquicia y él fue muy claro: no volvería ni aunque Disney le ofreciese 300 millones. Dicho y hecho. Una fuente cercana revela en el Daily Mail que el estudio se puso en contacto "antes del juicio": "Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador para una serie sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico".

Supuestamente, el actor firmaría para una nueva entrega de los piratas y, tras ello, Disney produciría una serie en su plataforma de streaming sobre los inicios de Jack Sparrow, antes de lo sucedido en Piratas del Caribe: la Maldición de la Perla Negra.