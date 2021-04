La actriz Glenn Close es la eterna nominada a los premios Óscar

Escucha esta nota aquí

Es una de las grandes luminarias de Hollywood, uno de los personajes del cine más admirados por su talento; sin embargo, nunca ha podido llevarse a su casa la estatuilla dorada del Óscar. Glenn Close ha sido nominada ocho veces y este año integra la terna para mejor actriz de reparto, por la película Hillbilly Elegy.



Ella dice que no le interesan los premios, que antes sí le importaban. Cree que nunca ganará un Óscar en competencia, que con seguridad le darán el honorario, pero que no es algo que le quite el sueño.

Sin embargo está pendiente de los galardones y asiste a todas las ceremonias de entrega. En el fondo de su ser sí lo anhela porque los reconocimientos siempre son buenos, comentó una vez la revista Vanity Fair.

Ningún artista en los 93 años que tiene el Óscar ha tenido tantas nominaciones, ocho, y no ganar nunca. Es un récord que muchos no quisieran tener, de quedarse en la puerta del triunfo y ver celebrar a los otros.

Algunos críticos de cine creen que no ha ganado porque le ha faltado promoción a su imagen, a su trabajo, a la película por la que ha sido nominada. Y es que méritos le sobran, porque es una buena actriz y ha participado en excelentes producciones.

Hollywood es una máquina de relaciones públicas, muchos aspectos se mueven por los contactos que se tienen. Ella y sus agentes se han quedado muy tranquilos y no han montado una campaña de promoción para pedir el apoyo para el Óscar, explican los expertos en cine.

Toda una estrella

Glenn Close empezó tardíamente en el mundo de la actuación. Tenía 27 años cuando se subió por primera vez a un escenario para participar en una obra de teatro, en Nueva York.

Es una actriz de las tablas, por ello su forma de actuar, con carácter y fuerza, directa y apasionada.

También participó en algunos musicales en Broadway, pues tiene una buena voz para cantar y le encanta este género.

Tenía 35 años cuando actuó por primera vez en una película, en El mundo según Garp, por la que recibió buenos comentarios y consiguió su primera nominación al Óscar.

En 1983 y 1984 participó en los filmes Reencuentro y El Mejor, respectivamente. Volvió a recibir aplausos de la crítica y nuevamente fue nominada a los premios de la Academia en las dos cintas, pero volvió a perder.

Se dijo que era una de las mejores actrices de su generación y la compararon con Meryl Streep y Jessica Lange, por su calidad interpretativa.

Sin embargo el filme que la elevó a la categoría de súper estrella, de reina de la actuación, fue Atracción fatal, de 1987, donde trabajó con Michael Douglas. Es una película de suspenso sicológico, que fue considerada una de las mejores de la historia en su género.











Fue Cruella De Vil





Fue un notable éxito de crítica y de taquilla. La vida de Glenn nunca más fue igual luego de ese filme. Dice ella que la marcó, que le enseñó técnicas de actuación. También fue nominada al Óscar, y nuevamente no ganó.

Después de Atracción fatal trabajó en 45 cintas más, y cuatro veces estuvo en la terna de los premios de la Academia de Hollywood, incluido este año con el filme Hillbilly Elegy.

Estará en los Óscar

La multinominada actriz anunció que estará presente este domingo en la ceremonia de entrega de los premios Óscar, en la Union Station de Los Ángeles. Dijo que ya tiene listo su vestido de gala y la prueba de Covid-19 negativo.

Muchas veces ha interpretado papeles de mala, de mujer perversa, como en la saga de 101 Dálmatas, y ha tenido que aclarar que en la vida real ella no es así.

Glenn Close vuelve a optar por una estatuilla dorada de Hollywood, su octava nominación. ¿Esta vez será la vencida?

SU VIDA

Glenn Close nació hace 74 años en Greenwich (Connecticut, EEUU). Además de actriz es productora de cine y de teatro. Se casó tres veces y tiene una hija, Annie Starke, que sigue sus pasos en la actuación. Reside en Nueva York.

PREMIOS

Aunque no ha ganado ni un Óscar, sí recibió tres Globos de Oro, tres Emmy, dos SAG, tres Tony y la Concha de Oro Donostia del Festival de San Sebastián, entre otros.

