La diversidad étnica caracteriza a los nominados a mejor actor

Nunca antes la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, que desde hace 93 años entrega los premios Óscar, había dado un mensaje tan directo de inclusión étnica, de diversidad y respeto a todos quienes trabajan en el cine.

Luego de las críticas que recibieron en las anteriores dos versiones del premio, en las que predominaban artistas y técnicos blancos, estadounidenses y europeos, este año decidieron nominar a representantes de diversas etnias.

Por ello es que en 2021 el grupo de nominados a mejor actor protagónico es diverso. Lo integran tres británicos, uno de ellos de origen pakistaní, un afroamericano y un surcoreano. Y además hay jóvenes, de edad mediana y un adulto mayor.

La entrega de los Óscar se realizará este domingo 25 de abril, a las 21:00.

Antony Hopkins

Es una leyenda viva del cine, considerado uno de los mejores actores del momento, tiene 83 años y una notable carrera cinematográfica. Es uno de los fuertes contendores en esta categoría, a la que postula por el filme El Padre, en el que vuelve a demostrar que es un gran intérprete de carácter.

En 1991ganó el Óscar al mejor actor por su memorable actuación en El silencio de los inocentes y desde entonces fue nominado en cinco ocasiones.

Hopkins, que tiene el título de sir, entregado por la reina Isabel II, da vida a un hombre adulto mayor que decide vivir solo, a pesar de que está perdiendo la memoria.

Chadwick Boseman

El 28 de agosto falleció este actor que tenía 43 años, víctima de un cáncer. Sin embargo, ya había terminado de filmar la película La madre del blues, por la que fue nominado a mejor actor.

Interpreta a un trompetista ambicioso, en la época dorada del blues, para quien no hay obstáculo que no pueda vencer.

Muchos creen que ganará la estatuilla dorada, y será la tercera vez que den un Óscar póstumo, antes se lo entregaron a los fallecidos Peter Finch (1976) y Heath Ledger (2008).

Gary Oldman

Ya sabe lo que es alzar la estatuilla dorada, pues en 2017 la ganó con la cinta El instante más oscuro. Este año está nominado por Mank, que se ambienta en el Hollywood de los años 30, en el papel de un mordaz crítico social y guionista cinematográfico alcohólico.

El filme es en blanco y negro y muchos creen que recibirá algunos premios en las categorías técnicas.

Riz Ahmed

Es su primera nominación y aunque talento actoral tiene de sobra, que ha demostrado en varias películas, algunos críticos de cine creen que, si no hubiese habido esta apertura de la Academia, no estaría en esta posición. Es británico de origen pakistaní, en el filme Sound of metal, interpreta a un músico que se está quedando sordo, pero continúa con su propósito de ejecutar su arte.

Steven Yeun

Es otra muestra de la apertura de Hollywood. En la cinta Minari da vida a un surcoreano que se va a EEUU, en busca de mejores días para él y para su familia.

En el Festival de Sundance recibió dos premios, por lo que no extrañaría a nadie que vuelva a repetir su éxito en los Óscar, ahora que están diversos e inclusivos.