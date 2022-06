La Feria Mirá le da una nueva perspectiva al arte en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La exploración de las relaciones entre la metrópolis como forma de ciudad contemporánea y la creación artística, esa es la idea central de la Feria de Arte Mirá, el primer evento cultural organizado por la Fundación Breede que se inauguró el pasado 2 de junio en el salón Guarayos de la Fexpocruz y se extenderá hasta este sábado.

Mirá reúne arquitectura, diseño y arte, con expositores que vienen de diferentes departamentos de Bolivia, conferencias de diferentes temáticas; además de una sala donde el visitante podrá ver las 20 obras seleccionadas para el Premio Mirá de Arte Contemporáneo.

“Evento único”

Roxana Moyano, directora de la Fundación Breede y responsable de contenido de la Feria Mirá, dijo que este evento tiene tres áreas de trabajo. “Por un lado la exhibición de arte en sí, con 14 galerías nacionales participantes, más de 120 artistas representados por estas galerías; también una exposición de un artista invitado, que es la de Pato Romay. Todo eso suma aproximadamente 400 obras en la feria. Esto hace que se convierta en un evento único en su género porque estamos buscando estructurar un mercado formal para el arte”, señaló Moyano.

La segunda área es el Premio Mirá, la convocatoria se lanzó en marzo y quedaron 20 obras finalistas. El miércoles será el acto de premiación, donde la pieza ganadora se llevará Bs 7.000 y las dos menciones de honor, Bs 3.500. Los finalistas son Aldahir Flores, Santiago Ayala, Magenta Murillo, Gabu Zeballos, María Edith Pereira, Alfredo Román, Douglas Rivera, Wara Cardozo, Javier Pacheco, Randy Rojas, Daniel Bellido, Andrea Ruiz Romero, Carlos Paz, Ramiro Cucharacha, Mauricio Calvo, Jimena Pereda, Víctor Rivera, Bladimir Pasquier, Yhomara Muñoz, Ronald Candia y Vania Calle. Algunos de ellos llevan tiempo trabajando en arte y otros son artistas emergentes.

El jurado está conformado por Fred Breede, Raquel Schwartz y Douglas Rada.

La tercera área de la Feria Mirá es el ciclo de conversatorios sobre tópicos artísticos y urbanos. “El ciclo se inició con Cecilia Lampo, que dio una conferencia magistral sobre el paso del diseño al arte y del arte al diseño”, señaló Moyano.

Para hoy martes se tiene prevista la conferencia de Tito Kuramotto, sobre el taller de grabado que el artista británico Stanley William Hayter instaló en París en 1973. Será a las 19:00 en el salón Guarayos.

El premio

Douglas Rada, uno de los jurados del premio, mencionó que hubo una respuesta ‘media’ a la convocatoria. “No hubo tantas aplicaciones, sin embargo, hubo propuestas que a mí no solo me parecen interesantes, sino que son de artistas jóvenes, bastante desconocidos y de ciudades pequeñas. En ese sentido me parece que Mirá tiene un montón de potencial para la visibilidad de obras y de artistas, este premio les va a permitir acceder a otros proyectos más grandes”, mencionó Rada.

Para el curador entre las obras hay varias que son barrocas, aproximándose al gótico, oscuras y escatológicas. “Esas obras tienen un montón de referencias estéticas que son bastante reconocibles en la zona occidental del país. Hay un par de obras muy notables de artistas jóvenes originarios de El Alto”, acotó Rada, que también destaca las piezas de Santiago Ayala y Wara Cardozo.