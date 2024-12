La fiscalía de EE.UU. retira su apelación en el caso penal contra el actor Alec Baldwin

La fiscal a cargo del caso ‘Rust’, en el que Alec Baldwin fue acusado por la muerte en el set de la directora de fotografía Halyna Hutchins, retiró este lunes su apelación contra la orden de la juez de desestimar el cargo de homicidio involuntario al que se enfrentaba el actor.



“Lamentamos que Baldwin no vaya a responder por el papel que desempeñó en la muerte de Halyna Hutchins y, al retirar el recurso, lo hacemos con la esperanza de que las demandas pendientes aporten alguna medida de justicia a la familia (de la víctima)”, apuntó hoy la fiscal especial, Kari Morrissey, en un comunicado.



Morrissey tomó esta decisión porque el fiscal general de Nuevo México “no tenía la intención de perseguir exhaustivamente la apelación”, indicó en el comunicado la Oficina del Fiscal de Distrito de Santa Fe.



“Los esfuerzos del Estado para continuar con el caso de una manera justa y exhaustiva se han encontrado con múltiples barreras que han comprometido su capacidad para procesar con todo el peso de la ley”, anotó este departamento.



La madre, el padre y la hermana de Halyna Hutchins se han opuesto a retirar la apelación.



Por su parte, los abogados expresaron en unas declaraciones enviadas hoy a la prensa que la decisión de la fiscal es la “reivindicación final de lo que Alec Baldwin y su defensa han dicho desde el principio: esto fue una tragedia indescriptible, pero (el actor) no cometió ningún delito”.



En noviembre, Morrissey pidió revocar la desestimación del caso por parte de la jueza Mary Marlowe Summer, que determinó que la fiscalía había fallado en su labor de "revelar pruebas críticas para el acusado" y que esta era "altamente culpable" por no haber proporcionado el descubrimiento de unas municiones que podrían servir como evidencia a favor de la defensa.



Baldwin se enfrenta aún a una demanda civil interpuesta por la familia de la víctima en un tribunal estatal de Nuevo México contra él y los productores de la película.



El caso de Baldwin suscitó un gran debate en la industria cinematográfica sobre el uso de armas de fuego y munición real y sobre los protocolos de seguridad en los 'sets' de grabación, y de hecho la familia de Hutchins creó una fundación para defender prácticas más seguras en el sector, recuerda la Oficina del Fiscal de Distrito.



Además, la armera del filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsable de cargar la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión, y el ayudante de dirección, David Halls, aceptó un cargo de un delito menor en un acuerdo con la Fiscalía.