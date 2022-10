La princesa y el chamán, un romance atípico que no convence en Noruega

Ella es una princesa que habla con los ángeles, él, un autoproclamado chamán estadounidense. La pareja formada por Marta Luisa, hija mayor del rey Harald de Noruega, y Durek Verret, guía espiritual de moda en Hollywood, parece funcionar, pero no convence a un país poco dado a las ciencias alternativas. Con el beneplácito del monarca, la princesa, de 51 años, y su enamorado, de 47, anunciaron su compromiso en junio, pero el romance no cala en el reino nórdico. Los noruegos sienten que tienen motivos para desconfiar: Verret se presenta como un "chamán de sexta generación" que cuenta con estrellas como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas entre sus clientes y acumula posturas cuanto menos controvertidas. En su libro "Spirit hacking" sugiere que el cáncer es una elección, ofrece ejercicios para borrar la "huella" vaginal de mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales y vende a 222 dólares un medallón, el "Spirit Optimizer", que según él le habría ayudado a superar el covid. "Es un impostor, un charlatán y un estafador", resume el escritor y humorista Dagfinn Nordbø. ¿Racismo?

De rostro lampiño, cabeza rapada y sonrisa seductora, Verret concede que sus opiniones puedan resultar desconcertantes, pero, en tanto que afroamericano, atribuye las críticas al racismo.



"Hay blancos que nos escriben todo ese odio y amenazas de muerte por estar juntos porque no quieren ver a un hombre negro en la familia", aseguró en un vídeo en Instagram en junio, en un eco del trato que la actriz Meghan Markle afirmó sufrir dentro de la familia real británica.



A su lado, Marta Luisa aseguró sentirse "verdaderamente consternada" de comprobar "de primera mano cómo (...) son tratadas las personas de color".



El exalcalde de Oslo Fabian Stang, conservador, es una de las pocas figuras que se ha posicionado a favor de la pareja.



"Muchos piensan, como yo, que vender medallones que dan salud sobrepasa los límites (...) pero es extraño que tantos de los que odian a Durek no tuvieran nada en contra del hombre de Snåsa", un famoso curandero que se cree murió en 2021, escribió en Facebook.



"¿No deberíamos en 2022 poder recibir a Durek con los brazos abiertos e invitarlo a un debate agudo sobre los límites entre la ciencia y el bluf?", concluyó.



Mientras tanto, varias asociaciones de profesionales de la salud han decidido prescindir del patrocinio de la princesa debido a la pronunciada inclinación de su pareja por la medicina alternativa.



Y aunque no está en el ADN nacional exigir la ruptura de un compromiso nupcial, más de la mitad de los noruegos quieren que Marta Luisa renuncie a su título de princesa, según encuestas recientes.