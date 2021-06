La violinista Kelly Hall Tompkins se une al proyecto Música para Respirar 24/7

Escucha esta nota aquí

En mayo, Santa Cruz no sólo se benefició con los conciertos personales del proyecto Música para Respirar 24/7, también gozó de conciertos destinados a más de una institución, como las Aldeas Infantiles S.O.S y la Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos.

Las instituciones anteriormente mencionadas tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de la música ejecutada por una de las invitadas más destacadas del proyecto, la aclamada violinista estadounidense Kelly Hall-Tompkins.

Descrita por el New York Times como “la violinista versátil que logra que la música tome vida”, Kelly Hall-Tompkins es considerada una de las intérpretes más destacadas de nuestros tiempos.

Hall-Tompkins se enteró del proyecto como parte del jurado de Music Academy of the West, institución que premió a Camila Barrientos y Bruno Lourensetto, cofundadores de La Sociedad, con 20,000 dolares americanos.

El proyecto resonó en ella ya que además de contar con una carrera exitosa en salas de concierto como el Lincoln Center, Carnegie Hall y ser solista del elenco del musical El Violinista en el Tejado, en Broadway, Hall-Tompkins cuenta con un proyecto llamado “Music Kitchen-Food for the Soul”, que brinda música en refugios para personas sin hogar en Estados Unidos y Francia. Ambos proyectos, si bien no son iguales, comparten una meta importante: la democratización del arte.

Los músicos de la Orquesta Sinfónica Hombres Nuevos tuvieron el placer de escuchar tocar a esta talentosa violinista y compartir un momento musical inspirador con ella mediante el concierto virtual que recibieron.

Asimismo pasó con los niños acogidos por aldeas infantiles S.O.S, de los cuales, sólo uno había escuchado un violín hasta ese día y tuvieron la fortuna de conocer el sonido del instrumento de manos de esta aclamada intérprete.

Música para Respirar 24/7 es un proyecto innovador, que ha visibilizado a Bolivia, y brindado buenas noticias en tiempos en los que las malas abundan.

El trabajo que realizan los músicos de la Sociedad es el de estar disponibles para quienes necesiten música en tiempos difíciles, ofrecer su talento musical, y ahora, además, actuar como puente entre artistas de nivel de excelencia alrededor del mundo y las audiencias bolivianas.