Las Criadas, de Jean Genet, llega a Bolivia dirigida por Malavia

Al ensayista, narrador y dramaturgo francés Jean Genet (París, 1910-1986) le parecía muy interesante que los roles de mujeres sean interpretados por hombres, y Marcos Malavia no pasó por alto este hecho. El dramaturgo boliviano, además de interpretar un papel protagónico en la obra clásica, dirige la puesta en escena, que recibió buenas críticas desde su estreno en París, Francia.



Después de presentarse en más de 50 ocasiones en el país europeo y producida por Mona Lisa Klaxon y Paso-Prod, Las Criadas o la tragedia de los secretos llega a Santa Cruz. La transgresora y cautivadora obra inicia su gira en Bolivia por la capital cruceña y trae una versión cómica y moderna. “Su estreno fue en Francia en 2021 y tengo el gusto de decir que fue un éxito”, expresó Malavia.



Sobre la puesta en escena, Malavia destacó las críticas que enfatizaban la claridad de la obra y la interpretación a cargo de Amélie Dumetz, Víctor Quezada-Pérez y él mismo. “Me da mucho gusto que las críticas sean muy positivas hacia la interpretación de los personajes”, enfatizó el dramaturgo.



La puesta en escena inicia su recorrido por la capital cruceña con dos funciones: hoy a las 20:00 en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche y el 3 de agosto a las 15:00 en la Escuela Nacional de Teatro.



Más funciones



Las presentaciones continuarán en Cochabamba el 9 de agosto en el Teatro José María Achá a las 20:00 y en La Paz el 15 de agosto en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a las 20:00. “Para nosotros es una alegría presentar la obra y espero que el público esté presente. Fue un esfuerzo muy grande que hicimos para traer una obra desde Francia. Todo por el placer de compartir este espectáculo con el público boliviano”, manifestó el director.



La obra, que tiene una duración de una hora y 10 minutos, cuenta la historia de dos criadas, una patrona y una amante. Es una comedia trágica que denuncia a la sociedad burguesa y el juego de poder, cuestiona el comportamiento moral y la identidad. “Decidimos montar la obra con una visión latinoamericana; me basé en el Día de Muertos en México”, explicó.



El dramaturgo aclara que el montaje se realiza a partir de la lectura de la obra y con la clara intención de no hacerla muy cotidiana, sino más bien con un lenguaje cruel y poético. “Él mismo (Jean Genet) decía que la obra no tenía que ser actuada de una manera naturalista, sino que tenía que ser exuberante, y me pareció una manera justa de trabajar el montaje así. Es interesante ese juego de muerte que plantea la obra. Estas criadas imaginan cómo asesinar a su patrona, lo que se convierte en una danza de la muerte”, enfatizó Malavia.



Trayectoria del director