Linkin Park regresará a Latinoamérica en la gira mundial de 2025 con su nueva vocalista

Armstrong se unió al cofundador de la formación, Mike Shinoda, tras el fallecimiento de su vocalista principal, Chester Bennington, en 2017.



La gira comenzará con tres conciertos en Ciudad de México (31 de enero), Guadalajara (3 de febrero) y Monterrey (5 de febrero), para después viajar a Estados Unidos, Asia y Europa.



Volverá a Latinoamérica con actuaciones en Bogotá (26 de octubre), Lima (29 de octubre), Buenos Aires (1 de noviembre), Santiago (5 de noviembre), Río de Janeiro (8 de noviembre), São Paulo (10 de noviembre), Brasilia (13 de noviembre) y Porto Alegre (15 de noviembre), donde cerrará la gira.



Denominada 'From Zero World Tour', la gira supone el inicio de una nueva etapa para la agrupación, que volvió a los escenarios en 2024 después de siete años de pausa con unas presentaciones introductorias por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Colombia y Brasil, en las que Armstrong debutó como cantante.



El nuevo álbum del grupo, 'From Zero', del que ya han lanzado algunas canciones, pero que se publicará en su totalidad este 15 de noviembre, será el primer disco con Armstrong y también el primero desde la muerte de Bennington.



El cantante y compositor se suicidó a los 41 años, dos semanas después de su última actuación, que fue el 6 de julio de 2017 en el Barclaycard Arena de Birmingham, en Inglaterra.



La gira de presentación del disco contará con la colaboración de artistas como Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS como teloneros.



La salida a la venta de las entradas para los conciertos en Latinoamérica se anunciarán próximamente, y las de las actuaciones en Norteamérica y Europa se podrán adquirir el 21 y el 22 de noviembre, respectivamente, pero los miembros del club de fans podrán acceder a la preventa a partir del 18 de noviembre.