Los Globos de Oro, golpeados por el escándalo, vuelven a la TV en 2023

Salpicados por escándalos, los Globos de Oro anunciaron este martes su regreso a la televisión en 2023, donde intentarán recuperar su antiguo esplendor tras una última edición ampliamente rehuida por Hollywood.



Los premios, decididos por los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), conquistaron prestigio posicionándose en segundo lugar después de los Óscar.



Pero se vieron opacados por acusaciones de racismo, sexismo y corrupción, llegando al punto de que su socio habitual, la cadena NBC, decidiera no emitir el evento el año pasado.



"Estamos encantados de anunciar el regreso de los Globos de Oro a la NBC y de la organización de la 'Fiesta del año' para el público de todo el mundo que ha estado esperando su regreso", dijo Helen Hoehne, presidenta de la HFPA.



"La HFPA sigue comprometida con cambios importantes y programas de apoyo que priorizan la diversidad, la inclusión y la transparencia", agregó Hoehne.



La organización se vio envuelta en polémica luego de que una investigación realizada por el diario Los Angeles Times en 2021 revelara que, en ese momento, no tenía ni un miembro negro.



Esto generó una ola de críticas de personalidades de la industria cinematográfica, incluyendo actores como Tom Cruise.



Mientras buscaba evitar las críticas, la HFPA se apresuró a realizar reformas, incluida la admisión de su mayor ingreso anual de nuevos miembros el año pasado.



Pero estrellas como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo consideraron públicamente estas reformas como insuficientes, mientras que Tom Cruise devolvió a la organización sus tres Globos de Oro en protesta.



También prohibió a sus miembros aceptar costosos regalos y estadías en hoteles cortesía de los estudios de Hollywood para conquistar votos, algo muy criticado, llegando incluso a ser mencionado irónicamente por el actor Ricky Gervais al conducir la ceremonia.



En un comunicado de prensa este martes, la HFPA dijo que hay 103 nuevos miembros, representando 62 países.



"Junto a los miembros actuales de la HFPA, la institución que vota los Globos de Oro es un grupo 52% femenino y 51,5% racial y étnicamente diverso", informó el comunicado.



- Acuerdo de un año -

En el pasado, la premiación ha sido transmitida globalmente, con sus glamurosas alfombras rojas y su desfile de estrellas de la televisión y el cine.



Ahora estará de regreso a NBC en el marco de un acuerdo por un año, que según los organizadores les permitirá "explorar nuevas oportunidades para la distribución doméstica y global en una serie de plataformas en el futuro".



Frances Berwick, representante de NBCUniversal y Streaming, elogió este regreso a la pantalla chica.



"Reconocemos el compromiso de la HFPA de impulsar un cambio, y no vemos la hora de recibir a los Globos de Oro de vuelta a NBC para su aniversario de 80 años en enero de 2023", dijo.



Los Globos de Oro fueron transmitidos a comienzos de este año sin audiencia ni medios de comunicación, premiando producciones como "El poder del perro" y "West Side Story".



Las estrellas también estuvieron ausentes en la cita celebrada a puertas cerradas y sin transmisión en el Beverly Hilton, anunciando los ganadores solo vía Twitter.



Los estudios y cineastas ganadores evitaron festejar, pero la estrella de "West Side Story", Adriana DeBose, reconoció su galardón de forma cautelosa, afirmando que los cambios deben continuar en el seno de la HFPA.