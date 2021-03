Los superhéroes se imponen en los estrenos de streaming

Cada principio de mes, las plataformas de entretenimiento se esfuerzan para competir por el catálogo más completo y cargado de éxitos con el estreno de series y películas. Marzo llega variado, con las historias de superhéroes punteando en tendencias.

Disney+, experta en este género, despide la primera temporada de WandaVision y ya tiene listo a su reemplazante: Falcon y el Soldado de Invierno.

El último capítulo de WandaVision se verá el 5 de marzo en Disney+. La serie ya tiene reemplazo: Falcon y el Soldado de Invierno​



En esta misma línea se encuentra Invincible, una de las primeras películas de animación para adultos. Ese rótulo se debe únicamente a la sangre y violencia que contiene su trama. Amazon Prime se anota este éxito a la vista.

Para el público nostálgico que de vez se antoja de películas ochenteras, el martes se podrán ver las tres entregas de la saga Karate Kid en Netflix. Así es, tras el éxito de Cobra Kai, vale la pena conocer a su antecesora. Igual, pero el 31, llegará al catálogo la película Dirty dancing, un clásico del cine romántico y musical, que es difícil recordar sin que se venga a la mente el tema (I’ve had) The time of my life.

Suspenso

Basada en el género literario ‘true crime’ llega Mark Hoffman, un falsificador entre mormones, la historia que un estafador que hizo tambalear los cimientos de la iglesia mormona.

Con las mismas bases, pero ficcionadas están la mexicana ¿Quién mató a Sara?, de un hombre culpado de la muerte de su hermana, y Los irregulares, con Sherlock Homes como protagonista.

Variedad