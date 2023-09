Luis Miguel ausente en la vida de sus hijos, revela Aracely Arámbula

Arámbula dejó claro que en estos momentos no tiene ningún interés en ver a Luis Miguel debido a su percepción de qu e no se ha comportado adecuadamente como padre.

"Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien", afirmó. La actriz también señaló que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para el cantante y que espera que Luis Miguel pueda ganarse el amor y la confianza de sus hijos.