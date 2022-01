Luis Vega, el cruceño que convierte en canciones las historias de sus seguidores

Escucha esta nota aquí

Como millones de personas, se estrenó en TikTok en 2020, a veces bailando, otras cantando. Sin embargo, fue hace menos de dos semanas que se animó a mostrar uno de sus máximos talentos: comenzó a componer canciones con historias que le compartían sus seguidores.

El resultado fue increíble, el nombre de Luis Vega comienza a sonar por toda Bolivia y en otros países, desde donde productores musicales han manifestado interés por sus letras y su gran voz que explota al máximo en el género regional mexicano.

Con la primera canción de este experimento en YouTube,

Me va mejor con el alcohol, el músico cruceño alista maletas para viajar a Estados Unidos y México y lanzar su carrera en grande.

Contará con el refuerzo del productor colombiano KZO Beat, que trabajó con Manuel Turizo.



¿Puede escribirme un tema?

“Llevo dos días tomando porque mi esposa me dejó por otro hombre, ¿podés escribir una canción sobre eso?”, fue uno de los mensajes que recibió el cantautor de 29 años que creó

Me va mejor con el alcohol para el seguidor que no conocía, pero que sufría por el desamor.

En cinco minutos estuvo la letra y en un poco más la música, que de inmediato interpretó guitarra en mano en la cuenta @luisvegabo de TikTok. Pero el resultado gustó tanto que la grabó en un estudio, la subió a YouTube y esta fue la chispa de la explosión musical.

En seis días, la canción supera las 60 mil reproducciones y, además, será grabada en versión salsa por un artista de Ecuador, en merengue por otro de República Dominicana y también se convertirá en una cumbia en Argentina.



Luis cuenta que el público le comparte historias sorprendentes. La más conmovedora que leyó hasta hoy es la de Martina, chilena de cinco años que sufre por el cáncer. Sus padres contactaron al músico y le contaron que los médicos le dieron una expectativa de vida de dos meses y por ello deseaban honrar a su pequeña con una canción. El boliviano cumplió su deseo y compuso La niña.



“Quiero ser la voz de aquellas historias que no se conocen. Deseo hacer música real, con vivencias que de verdad causan dolor o alegría a alguien”, expresa Luis.

15 años de música

Luis lleva más de 15 años dedicado a la música a nivel amateur y siete como profesional.

Viene de una familia de artistas, su abuelo fue uno de los primeros mariachis de Santa Cruz, Luis ‘Jilguero’ Flores, y por él se inclinó por la música regional mexicana.

Además, su padre, David Soliz, es su mánager y su madre, Sonia Flores, su profesora de canto. Sus hermanos, Kevin, David y Andy también se dedican a este arte.

Asegura que no descansará hasta firmar con Warner o Sony y con ello pretende abrir espacio para otros artistas bolivianos, ya que considera que talento es lo que más hay en el país, pero falta una industria para aprovecharlos.