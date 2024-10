Más de 60 documentales y las 'cholitas escaladoras' protagonizan el 20 festival Inkafest

Con la exhibición de más de 60 documentales de 40 países y la presentación de las 'cholitas escaladoras', las mujeres aimaras con polleras que alertan sobre el cambio climático, se celebró 20 años del Inkafest, el Festival Internacional de Cine de Montaña.



Los organizadores del festival informaron este domingo a EFE que las 'cholitas escaladoras' se presentaron con una serie de actividades, que comprendieron conferencias y la subida al volcán Misti, de 5.822 metros de altitud y ubicado en la región de Arequipa, como parte de su preparación para buscar el ascenso del Everest en 2025.



Destacaron que las 'cholitas escaladoras' son "mujeres aimaras que escalan montañas" y "dieron su voz de alerta sobre el cambio climático y sus montañas".



"También dejaron una frase: "sin polleras no hay montañas".



Durante el Inkafest se presentaron más de 60 películas de 40 países, con el documental suizo 'Altitudes' como el ganador del festival de los directores, otorgado a Louise Thaller y Stanislas Giroux.



El cineasta peruano Luis Llosa, director de cintas como 'Anaconda' y 'El especialista', también presentó su película 'Tatuajes en la memoria' y su libro 'Secretos de un latino en Hollywood'.



Además, el vulcanólogo Clive Oppenheimer presentó, en línea, sus películas 'Into the inferno' y 'Fireball, visitantes de mundos oscuros', en los que compartió la producción con el cineasta alemán Werner Herzog.



Al finalizar, el Inkafest premió como mejor documental de aventura al francés 'Chronoception-montañismo en kyrgyzstan', como mejor documental de escalada al español 'Keep it Burning', y como mejor documental de montañismo al ecuatoriano 'Al otro lado de la niebla'.



El premio al mejor documental social fue para el polaco 'Karakorun', al mejor documental de cultura para el argentino 'Llullaillaco, en la piel del pasado', y la mención honrosa fue para el francés 'Big Water Theory'.



El jurado del festival estuvo compuesto con el cineasta Juan Duran, el deportista Mariano Breccia y el productor de audio visuales Wildo Ontiveros.



El Inkafest es organizado por la organización Mountain & Culture, en alianza con la municipalidad provincial de Arequipa, la Universidad Católica Santa María, la agencia de promoción Promperú y otras instituciones publicas y privadas del país andino.