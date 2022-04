Molotov retornó a Bolivia después de dos años

Escucha esta nota aquí

Dos horas duró el concierto de Molotov, el jueves, en la cancha de Cota Cota (La Paz), en medio de problemas de sonido, pero con la fuerza que los chilangos tienen acostumbrado a su público. 'No olvidamos', su más reciente material, fue uno de los temas interpretados por la banda mexicana, cuya anterior presentación en Santa Cruz fue en 2019.

Por supuesto hicieron un repaso por sus éxitos, como: Gimme the power, Hit me, Frijolero, Puto, Chinga tu madre, Olvidé quién soy en el reventón, Here we kum, y Amateur.

Mientras tocaban Hit me, la pantalla gigante, ubicada detrás de los músicos, proyectaba una fotografía de una marcha que promovía la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Podía verse una pancarta con el lema: “Ni una menos Bolivia”.

Antecedieron a los Molotov, en el escenario, las bandas bolivianas Deszaire, Alcohólica y Track. Y, a pesar de que los cruceños cantaron cuatro de sus canciones más conocidas, y casi sin pausa, los mexicanos iniciaron su presentación 45 minutos después, ante la molestia del público, que había tenido que hacer largas filas para ingresar.

Con todo y las esperas, a la 1:20 de la madrugada del viernes, los mexicanos terminaron su actuación.