Natalia López Gallardo, la boliviana que ganó en el Festival de Berlín: "Percibo la realidad como una especie de amenaza"

Hace una semana, la directora Natalia López Gallardo se consagró en el 72º Festival de Cine de Berlín con su primera película, Manto de Gemas. El jurado del festival le otorgó el Oso de Plata por su destacado trabajo protagonizado por tres mujeres que son víctimas de los crímenes del narcotráfico en una zona rural.

López Gallardo, boliviana de nacimiento, vive hace más de dos décadas en México, donde ha tenido un trabajo destacado como montajista para directores como Carlos Reygadas (con quien está casada), Amat Escalante y Lisandro Alonso, entre tantos otros.

Manto de Gemas es una coproducción mexicano-argentina y recibió muy buenas críticas de la prensa que estuvo presente en el festival alemán. La directora accedió a una entrevista con EL DEBER.

_¿Qué significa para vos que reconozcan con este premio a tu película, teniendo en cuenta que toma un tema tan delicado de México?

Estoy sumamente agradecida. No es algo que uno espere. La dedicación al trabajo durante estos cinco años ha traído esta grata consecuencia y es una maravilla para la película porque se va a poder compartir con mucha más gente de lo que uno a veces puede lograr. Eso me da muchísima alegría.

_ ¿Cómo fue el trabajo de filmación de la película? Comentaste que te tomó cinco años y en ese periodo tuviste que repensar algunas cosas de la producción...

Hubo un año de investigación, durante ese año empecé a escribir el guion. La investigación estuvo basada en documentos escritos, películas, especialmente documentales y pláticas con todas las personas que yo iba encontrando recorriendo el estado de Morelos.

Filmamos en 2020 en época de secas, la película está pensada para que suceda en este tipo de escenario, de hecho, esto es uno de los personajes de la película, creo yo: la sequedad, el paisaje. Y filmamos en 2020, justo antes de que empezara el cierre por el Covid-19. Entonces tuvimos que parar el rodaje y por suerte teníamos el 75% de la película filmada.

Entonces, tuve el chance del resto del año de editar, y fue una maravilla porque realmente encontré la película, en ese momento me di cuenta que tenía que filmar para terminar de montar la película. Fue un tiempo de gloria porque además el mundo estaba un poco detenido y se abrió un espacio para, realmente, volcarse a la edición. Fue un proceso de edición largo, de mucho trabajo, de búsqueda de la película.

_En la conferencia de prensa del Festival de Berlín mencionás que escribiste el guion pensando más en el lenguaje cinematográfico al momento de mostrar a los protagonistas, que en los diálogos ¿Podrías explicarme un poco más eso?

Creo que realmente uno puede comunicarse -voy a decir una obviedad- desde su ser, desde la pequeña porción de percepción que tiene de la vida, con tus valores, desde el lugar al que perteneces en la sociedad, desde el espacio donde vives.

Realmente, mi visión, aunque yo haya estudiado y convivido con muchas personas, mi visión es limitada.

Por ejemplo, la mujer, que juega uno de los papeles más importantes en la película, tiene este papel ambivalente, como es el alimentar al secuestrado y al mismo tiempo buscar a su hermana desaparecida. Esa es una situación en la vida, y la situación que tienen Antonia -la mujer que interpreta este papel- es una situación que aunque yo haga todos los esfuerzos del mundo yo no voy a poder entender de fondo.

Entonces, me resultó muy delicado escribir los diálogos y las acciones también, para María y para la comandante de la Policía, que son los dos personajes principales de la película. Por este motivo, porque finalmente la existencia de una persona en esa condición social, con esas características, aunque yo quiera convertirme en ella, me es imposible.

Entonces, traté de no inventar ninguna emoción, de no inventar discursos que yo, desde mi situación, podría decir, pero lo dicen ellas; entonces, realmente, siempre me sentí en una posición en la que había que acercarse con mucha cautela a las cosas que había que acercarse, un poco de lado y no ser frontal. Acercarse con duda, porque era un problema muy complejo, acercarse más preguntando que dando una respuesta a las cosas.

Eso yo creo que está en la película y no solo está en el lenguaje cinematográfico, sino en la construcción de los personajes. Creo que ahí está bastante presente, hay un acercamiento que es discreto, cauteloso. Y eso me da gusto, porque la verdad que no me sentía con la posición moral de hacer eso.

_En lo poco que se ha visto de la película en el tráiler, y con algunas reseñas que he leído, pareciera que la película tiene una imagen o maneja algunos atmósferas que recuerdan al cine de terror ¿Cómo trabajaste para crear ese ambiente, esa atmósfera?

Creo que a lo que más me dediqué cuando escribía los planos de la película era describir la atmósfera que me imaginaba. Nuestro acercamiento de trabajo con el fotógrafo -que fue un aliado creativo muy importante en esta película- fue la construcción de atmósferas todo el tiempo.

Durante y después del rodaje también fue la construcción de las atmósferas a través del sonido. Ese era el objetivo principal en cada una de las puestas en escena. Porque yo percibo un poco la realidad como que puede suceder algo en cualquier momento, como una especie de amenaza, no negativa, pero tengo la sensación de que hay algo latente que puede suceder en la vida, siempre.

Cuando uno va caminando por la calle, cuando está hablando con alguien, o cuando está nomás trabajando. Y cuando escribí el guion de alguna manera traté de trasladar esa sensación que tengo como de amenaza a lo que estaba escribiendo. Creo que el sonido juega un papel fundamental en la película construyendo las atmósferas. Creo que hablar de un tema como este hace obvio que las atmósferas tengan contacto con el miedo, con el abandono, con la sequedad, con la incertidumbre, con la tristeza. Esos fueron los sentimientos evocados al momento de construir las atmósferas y decidir cómo íbamos a poner la cámara y cómo iba a ir el sonido.

_Tu película muestra o habla de una violencia existente, algunos han dicho que recuerda a Heli, de Amat Escalante, en su crudeza, y que por lo mismo Heli fue un poco criticada. Te quería preguntar a propósito de eso, si pensaste en las repercusiones que puede tener en ese aspecto, si quizás algunos la criticarán por ser 'otra película más sobre la violencia en México'...

Obviamente es algo que a uno le viene a la cabeza, en un momento en que está terminando la película te vas dando cuenta de cómo la gente la puede leer, y cómo la puede leer la gente mexicana, la gente latinoamericana o algún europeo.

Obviamente son cosas que te preguntas, pero las respuestas que te das no son una guía para hacer nada. Lo único que una puede hacer es hacer la mejor película posible. Realmente sí, me preguntaba ciertas cosas, pero lo único que hice fue perfeccionar lo que estaba haciendo de la mejor manera en que pude y según los valores que tengo.

Realmente no sirve de nada al final mas que para pensar el poder cuestionarse estas cosas. Heli es una película que yo quiero muchísimo porque es una película con la que conviví durante ocho meses, yo edité Heli y tuve a Amat muy cerca, entonces la construcción de la película y el proceso que él tuvo al descubrir la película estuvo muy cerca del mío.

Luego, es un tema compartido el de la realidad mexicana, es el lugar donde vivimos, creo que hay muchas cosas que si eres leal a lo que estás viendo aquí en México o en Bolivia, seguramente, que salen a la luz sin que sean los temas principales de la película.

Si tu filmas en Bolivia o si filmas en México, si eres fidedigno y te acercas a las cosas con honestidad hay ciertos temas que van a brotar porque son parte de la realidad mexicana o boliviana. Obviamente compartimos eso, sin duda, pero son películas muy diferentes. Y lo único que uno puede esperar cuando la película sale, y está en los cines, es que hable por sí misma y plantee sus diferencias o similitudes con las demás películas.

