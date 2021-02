Netflix lidera nominaciones a los Globos de Oro: once filmes y ocho series para ver

Escucha esta nota aquí

Empezó oficialmente la temporada de premios con el anuncio de los nominados a los Globos de Oro, en los cuales Netflix tuvo un aplastante y predicho triunfo. Con la película Mank y la serie The crown a la cabeza, la plataforma de streaming se impuso con 42 nominaciones en las categorías cine y televisión, que cada año son reconocidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

De esta forma, Netflix compite con 11 películas y ocho series en la premiación que elegirá a los ganadores el 28 de febrero en una gala virtual que se emitirá desde Los Ángeles y Nueva York.

¿Lo bueno de este resultado? Que las producciones nominadas de Netflix están al alcance de todo aquel que tenga una suscripción. ¿Lo malo? La incertidumbre para las salas de cine después de la pandemia.

Cine

Netflix sentó presencia en las 14 categorías de este apartado, con 22 nominaciones.

Mank es la más nominada, compitiendo en mejor película de drama; mejor actor de la mano de Gary Oldman; mejor director para David Fincher; mejor actriz de reparto por la actuación de Amanda Seyfried; mejor música original; y mejor guion para Jack Fincher, padre del director, que escribió la película antes de morir en 2003.

El éxito de este drama radica en que se trata de la biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, una de las mejores películas de la historia, y repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941, en plena ‘era dorada de Hollywood’.

Le pisa los talones El juicio de los 7 de Chicago con cinco menciones: mejor película de drama; mejor director y mejor guion para Aaron Sorkin; mejor actor de reparto para Sacha Baron Cohen; y mejor canción. Su fuerte, la coincidente historia de siete ciudadanos que son enjuiciados por participar en una marcha pacifista.

También están en competencia las películas de Netflix The prom, Over the moon, La vida ante sí (con Sophia Loren), Fragmentos de una mujer, I care a lot, Hilbilly: una elegía rural, Noticias del gran mundo (con Tom Hanks), The midnight sky (con George Clooney) y La madre del blues (con Chadwick Boseman, que falleció el 28 de agosto de 2020 y que está nominado a mejor actor dramático).

En televisión

Netflix logró representación en nueve de 11 categorías, estando ausente en mejor actor de comedia y mejor actor de miniserie o película. Sin embargo, en mejor actriz de drama y en mejor actriz de reparto ‘ataca’ con cuatro fichas de cinco frentes.

The crown, el drama histórico sobre el reinado de Isabel II, es la serie con más nominaciones, entre ellas a mejor serie dramática; mejor actor de drama para Josh O’Connor; mejor actriz de drama para Olivia Coleman y Emma Corrin; y mejor actriz de reparto para Gillian Anderson y Helena Bonham Carter.

También tiene en carrera a Ozark, con cuatro nominaciones; Ratched, con tres; Emily en París, Poco ortodoxa y Gambito de dama, cada una con dos; y Better call Saul (mejor actor por Bob Odenkirk) y Hollywood (mejor actor de reparto a Jim Parsons).